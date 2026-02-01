Gal Glivar na dirki Cadela Evansa do rezultata kariere

Slovenski kolesar Gal Glivar, član ekipe Alpecin-Premier Tech, je na klasiki Cadela Evansa v Avstraliji pokazal odlično formo in z uvrstitvijo med najboljših deset dosegel svoj najboljši rezultat na enodnevnih dirkah svetovne serije.

Na zahtevni klasiki, ki je sklenila avstralski del kolesarske sezone, je član ekipe Alpecin-Premier Tech v šprintu manjše skupine prišel do osmega mesta. Ves čas dirke je Dolenjec ostal v ospredju, sledil je tudi nekaterim napadom, čeprav ni čisti šprinter, pa je naposled vseeno prišel do izvrstnega osmega mesta. To mu prinaša tudi veliko točk Mednarodne kolesarske zveze, prevdsem pa pridobiva zaupanje športnih direktorjev.

Zmage se je sicer razveselil Tobias Lund Andersen, ki je odlično debitiral v francoskem moštvu Decathlon CMA CGM. Za njim je končal britanski veleup Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), ki naj bi bil v hitrih zaključkih pravi naslednik Marka Cavendisha, tretji pa je bil Brady Gilmore (NSN Cycling)

Matthew Brennan je eden najboljših šprinterjev v karavani. FOTO: Brenton Edwards/AFP

Glivar, ki je lani prestopil v moštvo Alpecin-Premier Tech in je eden od perspektivnih slovenskih tekmovalcev v svetovni seriji, je z nastopom v Avstraliji potrdil, da je pripravljen konkurirati tudi v elitni konkurenci najboljše kolesarske karavane. Izpostaviti gre, da je Dolenjec dober predvsem v hladnih razmerah, v Avstraliji pa se je v minulih dneh živo srebro povzpelo tudi proti štiridesetici.

Drugi Slovenec Žak Eržen (Bahrain Victorious), ki se je v Avstraliji izkazal v nekaterih hitrih šprintih, je odstopil. Pozornost kolesarskih navijačev se sedaj seli na Bližnji vzhod, kjer dirki po Omanu sledi prestižna večdnevna preizkušnja po Združenih arabskih Emiratih. Tam se bodo spopadli Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG).