Slovenski kolesar razkril posledice hudega padca, rešila ga je čelada (FOTO)

Slovenci na dirki Auvergne-Rhona-Alpes niso imeli sreče. Sprva je zaradi bolezni odstopil Matej Mohorič, nato še njegov ekipni kolega in prijatelj pri ekipi Bahrain Victorious Matevž Govekar, danes pa je še pred uradnim štartom etape, ki jo je na Grand Colombieru v velikem slogu dobil Isaac del Toro (UAE Emirates) grdo padel in odstopil Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech).

Dolenjec se je že odzval na družabnih omrežjih, kjer je delil fotografijo povsem potolčene in rahlo okrvavljene čelade in zapisal »hvala, Abus«. Gre za proizvajalca čelad ekipe Alpecin Premier-Tech, ki je zagotovo odigral pomembno vlogo, da je mladi up slovenskega kolesarstva v dobrem stanju.

Glivar je bil sicer na dirki dobro razpoložen, saj je na včerajšnji etapi sodeloval v velikem pobegu, vmes pa je pobral tudi nekaj točk na gorskih ciljih. Če njegova poškodba ni prehuda, ga bomo verjetno videli na državnem prvenstvu v Gabrju na Dolenjskem, kjer je sicer na kronometru med favoriti nastop potrdil Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe).

Gal Glivar nas je v minuli sezoni sicer nekajkrat že navdušil. Na zelo zahtevni zadnji etapi dirke po Baskiji je bil pred meseci četrti, premagal je tudi nekatera zelo slovita imena, odličen pa je bil tudi na začetku sezone v Avstraliji. Več podrobnosti o poškodbi še ni znanih.