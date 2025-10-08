Ganljivo slovo: s slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

Slovenska cestna kolesarka Eugenia Bujak je zaradi ponavljajočih se zdravstvenih težav s čustvenim zapisom na družbenem omrežju Instagram končala športno pot. Članica francoske ekipe Cofidis je zadnjo dirko včeraj odpeljala v Belgiji, v karieri pa je zbrala 15 zmag.

»Vsaka zgodba ima svoj začetek in konec,« je po preizkušnji zapisala v latvijskem Lenvarisu rojena Poljakinja, ki je slovensko državljanstvo prejela leta 2018 in odtlej pomagala utirati pot našemu ženskemu kolesarstvu. »Zadnjih pet let je bilo zame malo težjih. Diagnosticirali so mi hipotiroidizem in Hashimotov tiroiditis. Borila sem se in verjela, da to ni razlog, da bi prenehala. Od takrat je bilo več padcev kot vzponov, vendar sem – obkrožena z neverjetnimi ljudmi – našla ravnovesje in še naprej uživala v kolesarstvu,« je zapisala Bujakova.

Od leta 2018 je po štirikrat osvojila naslov državne prvakinje na cestni dirki in v vožnji na čas. Tudi letos je združila obe lovorike na DP v Celju. Skupno je zbrala 15 zmag na poklicni ravni, edino v svetovni seriji leta 2016 na VN Plouayja. Trikrat je bila tudi poljska državna prvakinja, dvakrat na kronometrskem in enkrat na cestnem kolesu.

V Sloveniji je barve takratne ekipe BTC City Ljubljana in pozneje preimenovane v Ale BTC Ljubljana zastopala med letoma 2014 in 2021, nato pa je presedlala k takrat novoustanovljeni zasedbi UAE Team ADQ in zanjo tekmovala še tri sezone. Letos je postala članica Cofidisa.

Ni si predstavljala, da se bo tako težko posloviti

»Najboljše, kar se mi je lahko zgodilo, je bil podpis pogodbe s prvo slovensko poklicno žensko ekipo BTC City Ljubljana. Presenetili so me ljudje, ki sem jih spoznala, prijateljstva, ki sem jih sklenila, in vsa njihova podpora. Skupaj s Polono Batagelj, Špelo Kern in Uršo Pintar smo začele graditi slovensko žensko kolesarstvo,« je v daljšem zapisu izpostavila naša dolgoletna reprezentantka.

»Bili smo majhna ekipa, a smo zelo hitro dosegli raven svetovne serije. Dobila sem življenjsko darilo, da sem lahko zastopala Slovenijo na največjih kolesarskih dogodkih. Zelo sem hvaležna za vse to,« je še dodala 36-letna Bujakova.

Letošnjo sezono je začela z zlomljeno nogo, zaradi česar ni mogla iz sebe iztisniti vsega, vseeno pa jo je ekipa podprla in ji olajšala zadnjo sezono med poklicnimi tekmovalkami. »Dali so mi neverjetno podporo, čas in zaupanje. Z njimi sem uživala v svoji zadnji sezoni. Spet sem našla srečo, ki sem jo za trenutek zaradi kolesarstva izgubila. Odločitev o upokojitvi sem sprejela že pred časom, vendar ste mi jo otežili. Nisem si predstavljala, da bo tako težko reči, da je ta dirka zadnja,« je sklenila Eugenia.

Zadnjo dirko Binche–Chimay–Binche je končala na 46. mestu z zaostankom dobrih štirih minut za nizozemsko zmagovalko Loreno Wiebes.