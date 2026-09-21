Ganna o najboljši predstavi kariere, Evenepoel pa hudomušno: To reče vsakič

Filippo Ganna je po srebrni kolajni v kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu priznal, da je bil Remco Evenepoel preprosto premočan. Manj prizanesljiv je bil medtem do trase, za katero je ocenil, da ni bila povsem vredna svetovnega prvenstva.

Italijan se je ob tem razgovoril tudi o svoji predstavi, njegovi komentarji pa so pozneje prišli do Belgijca, ki se je na nekatere izmed njih odzval precej hudomušno.

Evenepoel je v nedeljo še četrtič zapored postal svetovni prvak v vožnji na čas. Tokrat je slavil zelo prepričljivo. Ganno je ugnal za 57 sekund, tretjeuvrščenega Francoza Paula Seixasa pa za minuto in 13 sekund.

Ganna kljub velikemu zaostanku s svojo predstavo ni bil nezadovoljen.

»Mislim, da sem sam naredil vse prav. Moje številke so bile precej višje od napovedi, čas pa boljši od izračunov ekipe. Mislim, da sem odpeljal svojih najboljših 45 minut doslej,« je povedal.

»Trasa morda ni bila vredna svetovnega prvenstva«

»Mislim, da trasa ni bila idealna. Po mojem mnenju morda ni bila vredna svetovnega prvenstva. Drugačna trasa bi bila verjetno bolj zabavna za vse, toda na koncu smo imeli vsi enake pogoje,« je bil do trase v Montrealu kritičen Ganna.

Posebej ga je zmotila kakovost cestne podlage. »Kdor je gledal po televiziji, je verjetno opazil, da cesta ponekod ni bila ravno gladka. Na dirkališču formule 1 je bil asfalt res popoln in tam je bilo odlično voziti. V mestu je bilo mestoma nekoliko slabše, toda kot sem dejal, pogoji so bili za vse enaki.«

Poraz ga je še toliko bolj presenetil, ker je bil prepričan, da je odpeljal zelo dober kronometer.

»Nimam povedati ničesar negativnega o svojem nastopu. Zelo sem ponosen nase. Morda je šlo za opremo, položaj na kolesu ali pa danes preprosto nisem bil na njegovi ravni. Dal sem vse od sebe in ničesar ne obžalujem.«

Sezona za Italijana s tem še zdaleč ni končana. Po vrnitvi domov ga najprej čaka nastop na dirki v Italiji, nato pa še svetovno prvenstvo na stezi v Šanghaju.

»Sezona je res zelo dolga, toda moj največji cilj v vsem letu je dopust na Maldivih,« se je pošalil Ganna. »Takoj ko bom prečkal ciljno črto na zadnji dirki, bom lahko končno rekel, da je sezone konec.«

Evenepoel: Če je bil to res njegov najboljši napor ...

Evenepoelu so nato na novinarski konferenci povedali, da je Ganna govoril o najboljših 45 minutah svoje kariere. Belgijec se je ob tem zasmejal.

»To reče vsakič. Vsakič, ko je drugi ali zmaga, pove, da je odpeljal po svojih najboljših močeh,« je dejal svetovni prvak.

Ob tem je nekoliko podvomil, da je Ganna res odpeljal najboljši kronometer kariere.

»Če je bil to res njegov najboljši 45-minutni napor, bi pričakoval, da bi bil nekoliko bližje,« je dodal Evenepoel.

Belgijec je deset kilometrov pred ciljem že vedel, da ima veliko prednost, v zaključku pa je dobil občutek, da se Ganni celo približuje. Na zadnjih metrih si je lahko privoščil proslavljanje še pred prečkanjem ciljne črte.

»Tudi na velikem zaslonu sem videl, da imam 150 metrov pred ciljem še dovolj časa. Vedno je lepo, če lahko zmago v kronometru začneš proslavljati že pred ciljem, ob tako izjemnem rezultatu pa je bilo vse skupaj še toliko bolj posebno,« je dejal Evenepoel, ki je ciljno črto prečkal z novo zmagovalno gesto.

»Razumem, da je izgubil nekaj upanja«

Evenepoel je kljub nekoliko pikremu odgovoru poudaril, da Ganno zelo spoštuje in da med njima ni nobenih zamer.

»Popolnoma razumem, da je upal, da mi bo bližje, saj je bila trasa skoraj povsem ravna, razen zadnjih dveh ali treh kilometrov. Tudi v zavojih je v preteklosti proti meni pogosto pridobival, toda sam sem na tem področju močno napredoval.«

Dodal je, da razume tudi Italijanovo razočaranje po tako velikem zaostanku.

»Razumem, da je nekoliko izgubil upanje, toda jaz osebno se nikoli ne bi predal, saj se lahko vse spremeni. Naslednje leto bom poskusil osvojiti še peti naslov. Na njem pa je, da zmanjša razliko.«

Evenepoel je ob koncu še enkrat poudaril, da njegov odgovor ni bil mišljen kot provokacija. »Zelo ga spoštujem in spoštovanje je obojestransko. Dobro se razumeva tudi zunaj dirk.«