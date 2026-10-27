Gavia, Mortirolo, Zoncolan: Kdo od Pogačarjevih tekmecev bo sprejel izziv?

Medtem ko so bili odzivi po trasi Toura 2027 nekoliko zadržani, saj ne gre za najbolj spektakularno različico doslej in prinaša le šest gorskih etap, se zdi, da so šli prireditelji rožnate pentlje v drugo smer. Na dirki po Italiji se obeta vrnitev k preizkušenemu receptu: najtežji klanci v zadnjem tednu, ko noge po dveh tednih dirkanja ne lažejo in zmagujejo najboljši. Mortirolo, Gavia in Zoncolan naj bi bili osrednje ovire Gira 2027, ki naj bi se 8. maja začel v Trstu in že prvi dan zavil tudi v Slovenijo. Celotno traso bodo razkrili 3. novembra v Rimu. Za slovenske ljubitelje kolesarstva bi bil že uvod lahko odličen razlog za obisk sosednje Italije. Prva etapa naj bi se začela in končala v Trstu, na katerega ima čudovite spomine Luka Mezgec (in vsi, ki smo bili ob slavni zmagi takrat ...