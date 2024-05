Geraint Thomas: Včasih smo kot klovni v cirkusu

Na dirki po Italiji so kolesarji prvi prost dan izkoristili, da nekoliko ohladijo živce in pretegnejo noge po hektičnem prvem tednu dirkanja na italijanskih tleh. Rožnata pentlja se je tokrat izkazala z lepšim in manj deževnim vremenom v prvem tednu kot ponavadi, brez padcev in nervoze pa ni šlo.

Tadej Pogačar ostaja varno v rožnatem, Geraint Thomas, lanski glavni izzivalec Primoža Rogliča in tudi letos (vsaj na papirju) edini pravi tekmec Pogačarja pa je bil po zaključku 9. etape v Neaplju zelo kritičen do organizatorjev.

»Včasih smo kot klovni v cirkusu, ne kolesarji, kajne? Ta zaključek etape v Neaplju je bil grozen, premetavalo nas je levo in desno, luknje so bile povsod, asfalt je bil katastrofalen. Grdo je gledati, kako kolesarja pred teboj nemočno premetava, zadnja dva spusta sta bila posejana z ogromnimi luknjami v tleh. Zato sem si želel pridobiti nekaj metrov prednosti, da bi videl asfalt pred seboj, a nato nekaj idiotov kot kamikaza prileti iz glavnine, da bi me ujeli. Včasih smo si tudi sami sovražniki,« je bil Thomas znova brez dlake na jeziku.

Pri 37-ih letih mu pripada vloga enega od »šefov« pelotona, od katere Valižan ne beži, v Italiji pa kolesarji večkrat pridejo navzkriž s prireditelji zaradi tveganih zaključkov ali odsekov etap.