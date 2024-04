Giro brez Wouta van Aerta

Zaradi številnih letošnjih padcev bo Giro, ki se bo 4. maja začel v Venarii Reale nedaleč od Torina, minil brez enega od največjih napovedanih zvezdnikov. Udeležbo je odpovedal Wout van Aert, ki si je 27. marca na dirki okrog Flandrije zlomil ključnico, sedem reber in prsnico.

»Z veseljem vam sporočam, da mi gre dobro. Okrevam po vseh poškodbah ob padcu na dirki okrog Flandrije. Stanje se izboljšuje, vendar me rebra še vedno omejujejo. Ne morem še trenirati, poskušam narediti prve obrate pedal na kolesu, kar pa ni dovolj, da bi začel trenirati. Zato smo se odločili, da ne bom štartal na Giru. Zelo sem razočaran, da bom izpustil še drugi veliki cilj v sezoni, vendar moram v ospredje postaviti svoje zdravje in dati svojemu telesu čas, da si opomore,« je van Aert povedal v posnetku, ki ga je objavila njegova ekipa Visma Lease a Bike.

Van Aert, ki bi bil na Giru bolj lovec na etapne zmage kot tekmec Tadeja Pogačarja (UAE) v boju za rožnato majico, je zaradi padca že izpustil dirki po Flandriji in Pariz–Roubaix, na kateri je največ stavil v prvem delu sezone.

Še zdaleč pa belgijski zvezdnik, ki ga bo v Italiji nadomestil evropski prvak Christophe Laporte, ni edini kolesar Visme Lease a Bike s težavami zaradi poškodb. Včeraj so iz nizozemske ekipe sporočili, da Wilco Kelderman tudi še ni okreval po zlomu ključnice, zato ga bo v ekipi za Giro zamenjal Koen Bouwman.

Kajpak pa kolesarski svet najbolj nestrpno pričakuje novice o Jonasu Vingegaardu, ki si je pri množičnem padcu na dirki po Baskiji, v katerega je bil vpleten tudi Primož Roglič (Bora Hansgrohe), ki jo je odnesel brez hujših posledic in že vadi na trenažerju, zlomil ključnico in več reber ter utrpel kontuzijo pljuč in pnevmotoraks. Danec je v bolnišnici v Vitorii prestal operacijo ključnice, sicer pa so informacije o njegovem stanju skope. Vse manj kaže, da bi lahko bil stoodstotno pripravljen za naskok na tretjo zaporedno zmago na Touru, ki se bo 29. junija začel v Firencah.