Magnier ukanil Milana in Groenewegna

Francoz Paul Magnier (Soudal) je osvojil tretjo etapo kolesarske dirke po Italiji s šprintom v Sofiji. Skupno vodstvo je obdržal Urugvajec Thomas Silva. Kolesarji bodo ponedeljkov prost dan izkoristili za selitev karavane iz Bolgarije na Apeninski polotok.

Etapo med Plovdivom in bolgarsko prestolnico je zaznamoval dolg beg trojice kolesarjev, ki jih je glavnina ujela nekaj sto metrov pred ciljem, v finišu pa je imel tako kot v uvodni etapi ciljem v Burgasu največ moči 22-letni francoski kolesar Magnier, ki je tesno ugnal Italijana Jonathana Milana (Lidl), ta je zgodaj začel šprint, in Nizozemca Dylana Groenewegna (Unibet).

»Zdaj vem, da v šprintu lahko tekmujem z najboljšimi,« je po drugi etapni zmagi prepričan Magnier.

Po prvem vikendu je v rožnati majici vodilnega še vedno Silva, ki je dobil sobotno etapo in ima štiri sekunde prednosti pred Nemcem Florianom Storkom (Tudor) in nekdanjim zmagovalcem Gira, Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers) iz Kolumbije. Prvi favorit, Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), je 19. in je del skupine, v kateri so vsi favoriti, ki za Urugvajcem zaostajajo 10 sekund.

Magnier se je veselil zmage. FOTO: Spasiyana Sergieva/Reuters

To se bo morda spremenilo že v torek, ko kolesarje v Kalabriji med Catanzarom in Cosenzo čaka etapa, dolga 138 km, tudi z dvema vzponoma druge kategorije.

Morda je za kolesarje najpomembnejše, da so se vsaj v nedeljo izognili novim skupinskim padcem. Letošnji Giro je že terjal svoj davek in danes so na štartu etape manjkali tudi moštveni kolegi Tadeja Pogačarja v ekipi UAE, Britanec Adam Yates, ki ima pretres možganov, ter Jay Vine in Marc Soler, ki sta letošnjo italijansko pentljo končala z zlomi.

Tik pred štartom je nastop na Giru odpovedal tudi kapetan ekipe UAE za to dirko Joao Almeida. Med drugimi pa sta zaradi poškodb po sobotnem padcu, v katerega je bilo vpletenih kar 35 kolesarjev, Giro že končala tudi Santiago Buitrago (Bahrain) in Andrea Vendrame (Jayco).

Slovenskih kolesarjev na letošnjem Giru ni.