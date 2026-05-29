Kolesarstvo

Kraljevska etapa pripadla Seppu Kussu, Vingegaard na pragu skupne zmage

Na kolesarski dirki po Italiji je za nami kraljevska etapa, ki jo je dobil Sepp Kuss. Veliko pretresov znotraj prve deseterice.
Jonas Vingegaard. FOTO: Luca Bettini AFP
Matic Rupnik
29. 5. 2026 | 17:31
29. 5. 2026 | 17:40
4:44
Kraljevska etapa na dirki po Italiji je pripadla Američanu Seppu Kussu, ki mu je kapetan Visme-Lease a Bike Jonas Vingegaard dovolil, da se je udeležil močnega pobega. Danca od skupne zmage takorekoč ločita le še dva vzpona čez Piancavallo, ki karavano čakata jutri – v Dolomitih sta bila ob njem Felix Gall in Jai Hindley. 

Še Passo Giau in Falzarego, nato bo Jonas lahko odprl penino

V izjemno nevaren pobeg so se podali Michael Storer (Tudor), Damiano Caruso (Bahrain Victorious) in Derek Gee-West (Lidl-Trek), ki so bili pred štartom v prvi deseterici, spredaj pa so imeli tudi nekaj pomočnikov. V glavnini je zato visok ritem narekovala ekipa Visma-Lease a Bike, a tudi njihov pomočnik Sepp Kuss se je taktično podal v pobeg. 

Trasa je danes kolesarje sicer vodila čez številne zahtevne vzpone v Dolomitih, vrhunec pa je bil zagotovo vzpon na Passo Giau, najvišji in tudi najtežji vrh letošnje rožnate pentlje, ki je bil s povprečnim naklonom 9,3 odstotka dolg kar vrtoglavih 9,8 kilometra. Prestižna nagrada najboljšega na Cima Coppi je tokrat pripadla Giuliju Cicconeju, vodilna skupina pa se je razbila na le nekaj kolesarjev.

Afonso Eulalio (Bahrain Victrorious) je imel težave že zelo zgodaj, a jih je prebrodil z nasmeškom in na vrh prelaza Giau prišel v močno razredčeni glavnini. Na prelazu Falzarego okrog trideset kilometrov pred ciljem je prednost ubežnikov znašala že tri minute in Storer ter Gee-West sta se tako nevarno približala celo mestom na odru za zmagovalce.

Na spustu je, potem ko mu je Einer Rubio (Movistar) na gorskem cilju ukradel točke v boju za modro majico, z nekaj jeze napadel Giulio Ciccone, ki je zaključni 5-kilometrski vzpon nad Alleghejem začel s prednostjo dobre minute pred ostalimi ubežniki. 

Hitro je šlo tudi v glavnini, kjer je na čelu pospešil nekdanji zmagovalec rožnate pentlje, zdaj pa pomočnik Thymenu Arensmanu pri Netcompany Ineos Egan Bernal. Z visokim ritmom je nato nadaljevala tudi ekipa Decahlon CMA CGM, medtem ko je Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) upal, da ob njegov ekipni kolega Sepp Kuss uspel priti do etapne zmage. 

Sepp Kuss se lahko pohvali z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Med Slovenci so to dosegli Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Primož Roglič. FOTO: Luca Bettini/AFP
Sepp Kuss se lahko pohvali z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Med Slovenci so to dosegli Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Primož Roglič. FOTO: Luca Bettini/AFP

Američan je to tudi storil – z izjemnim ritmom je prehitel Cicconeja ter se odpeljal do prestižne etapne zmage, s katero se zdaj lahko pohvali na vseh treh tritedenskih dirkah. 

V glavnini je napad sprožil Avstrijec Felix Gall, ki mu je sledil le Jonas Vingegaard, v bitki za zmagovalni oder pa ju je s pomočjo ekipnega kolega Giulia Pellizzarija ujel še član Red Bull-Bore-hansgrohe Jai Hindley. Trojica je ciljno črto prečkala z zaostankom slabe minute. V skupnem seštevku je prišlo do velikih sprememb. 

Stopničke za Boro, Gall presenetljivo blizu

Vingegaard ima pred Gallom v skupnem seštevku še naprej 4:03 prednosti, kar bi pred jutrišnjo zahtevno etapo čez Piancavallo moralo biti dovolj. Veliko bolj zanimiv je obračun za tretje mesto – Hindley (zaostaja 5:03) ima sedaj pred Arensmanom 29 sekund naskoka in član Netcompany Ineos bo jutri zagotovo napadal uspeh kariere. Derek Gee-West se je prebil na peto mesto, Afonso Eulalio je zdrsnil na šesto, v deseterici pa so še Michael Storer, Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), Damiano Caruso in Egan Bernal. 

V boju za modro majico ima Ciccone sedaj ugodnih 57 točk prednosti pred Vingegaardom, medtem ko bo v seštevku mladih kolesarjev Afonso Eulalio jutri branil le minuto in tri sekunde prednosti pred Davidejem Piganzolijem.

Eden najboljših posameznikov dirke padel na poti k avtobusu

Ekipa UAE Emirates-XRG je medtem izgubila Jhonatana Narváeza, ki je v začetku kraljevske etape odstopil zaradi padca ob vračanju iz cilja proti klubskemu avtobusu. Tako mu ne bo uspelo osvojiti ciklamne majice za najboljšega hitraša, ta bo potemtakem pripadla Francozu Paulu Magnierju (Soudal Quick-Step). Pred dirko pa je veliko prahu dvignil tudi odstop dveh kolesarjev ekipe EF Education EasyPost Michaela Valgrena in Jamesa Shawa, ki sta dirko zapustila, saj sta »dala prednost svojemu zdravju, okrevanju in pripravi na pomembnejše cilje sezone«. Številni so se razburili, češ da je Giro zelo pomembna dirka in da so tovrstni odstopi znak nespoštovanja 117-letne tradicije rožnate pentlje. 

