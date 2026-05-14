Kolesarstvo

V absurdnem zaključku na Giru prva letošnja italijanska zmaga (VIDEO)

Po novi kaotični šprinterski etapi v pregovorno nevarnem Neaplju se karavana na Giru jutri prvič odpravlja v hribe. Jakob Omrzel na Madžarskem po stopničke.
Davide Ballerini je v preteklosti žedobil klasiko Omloop Nieuwsblad, leta 2019 pa je bil tudi evropski prvak. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Matic Rupnik
14. 5. 2026 | 17:45
14. 5. 2026 | 18:03
Šesto etapo dirke po Italiji s ciljem na gladkih tlakovcih sredi Neaplja je presenetljivo dobil Davide Ballerini (XDS Astana), ki je bil eden redkih, ki je v mokrem in tlakovanem 180-stopinjskem ovinku slabih 200 metrov pred ciljem ostal na kolesu. Povsem neprimeren zaključek etape je terjal nekaj žrtev, a favoriti za visok skupni seštevek so ostali na kolesih. 

Pogačarjev učenec padel in zgrešil pot, a kljub temu zmagal

V pobegu dneva je bila nenevarna peterica, ki je bila ujeta razmeroma kmalu in glavnina se je mirno podala v zaključni šprint. Dobrih dvajset kilometrov pred ciljem se je z napadom preizkusil belgijski klasičar iz Bahrain Victoriousa Alec Segaert, a so ga šprinterski vlaki hitro ujeli. 

Pregovorno so ulice Neaplja zelo gladke in ob vsakem gostovanju rožnate pentlje v tem mestu se zgodijo hudi padci. Tokrat se je etapa končala na tlakovcih v samem središču mesta, za nameček pa smo v zadnjih petstotih metrih videli tudi 180-stopinjski ovinek. Z močnim šprinterskim vlakom, ki ga je iz avtomobila vodil nekdanji nemški hitraš Marcel Kittel, je v zaključku na čelu ritem narekovala ekipa Unibet Rose Rockets z mislijo na Dylana Groenewegna.

Ob rahlem dežju se je prav v omenjenem polkrožnem ovinku pripetil velik padec, v katerga sta bila udeležena tako Groenewegen kot prvi favorit Jonathan Milan (Lidl-Trek), z veliko sreče pa sta nekaj metrov pred glavnino ostala Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) ter nekdanji evropski prvak Davide Ballerini (XDS Astana). Slednji je bil v šprintu navkreber boljši od Belgijca in se je razveselil svoje prve etapne zmage na tritedenskih dirkah. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) je dobil šprint zasledovalcev za tretje mesto, Orluis Aular (Movistar) pa je očitno staknil poškodbo. 

Bahrain ima še naprej rožnato majico, jutri v gore

V skupnem seštevku ni prišlo do večjih razlik. Favoriti za skupni seštevek so še vedno povsem skupaj, a za včerajšnjim ubežnikom Portugalcem Afonsom Euláliom iz Bahrain Victoriousa zaostajajo dobrih šest minut. Varovanca slovenskega športnega direktorja Gorazda Štanglja že jutri čaka velik izziv s prvo gorsko etapo, ki se bo končala na legendarnem Blockhausu (13,6 km, 8,4 %). Legendarni vzpon v narodnem parku Maiella v osrčju Abrucov je sedemkrat gostil cilj dirke po Italiji. 

Nazadnje je tam pred štirimi leti slavil Avstralec Jai Hindley, ki bo tudi letos v dresu Red Bull Bore Hansgrohe eden izmed glavnih kandidatov za zmago, čeprav bo v boju z Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) pomagal mlademu klubskemu kolegu Giuliu Pellizzariju. Lani se je tam končala tudi ženska dirka po Italiji – slavila je Avstralka Neve Bradbury, Urška Žigart, tudi letos bo konec maja nastopila na Giru, je bila dvajseta. Pričakovati gre prve večje razlike med favoriti za visok skupni rezultat, še bolj verjetno pa bojo iz boja za skupno zmago izpadli nekateri kolesarji, ki so bili pred štartom pretendenti za visok rezultat. 

Jakob Omrzel favorit na Madžarskem, Maruša Tereza Šerkezi na Češkem

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel je prestižno dirko po Madžarski začel kot eden največjih favoritov, a je v šprintu prve etape neugodno padel. V ekipi Bahrain Victorious, na Madžarskem jo tako kot lani vodi Idrijčan Borut Božič, so sinoči potrdili, da ni prišlo do večjih poškodb.

Mladi Dolenjec jo je odnesel le s površinskimi ranami, v na vetru selektivni drugi etapi pa se je dobro postavil povsem pri čelu in je končal v majhni vodilni skupini. V skupnem vodstvu je član Emiratov Benoit Cosnefroy, Omrzel zaostala 16 sekund. 

Kraljevsko četrto etapo bo tokrat gostil Pečuh. Tam bomo na pobočjih hribovja Mecsek videli štiri zaključne kroge, katerih glavna atrakcija bo ciljni vzpon v dolžini 5,1 kilometra s povprečnim naklonom sedem odstotkov. A na prvih dveh kilometrih bo naklon vseskozi višji od desetih odstotkov in ker bodo kolesarji klanec prevozili štirikrat ter ker bo to edina resna razgibana etapa na dirki, si gre obetati velike razlike, za zmago pa bi se ob dobrem počutju lahko potegoval tudi Omrzel. 

Maruša Tereza Šerkezi zna dobro voziti tudi na cestnem kolesu. Lani je na evropskem prvenstvu vožnjo na čas končala na šestem, cestno dirko pa na desetem mestu. FOTO: KZS
Maruša Tereza Šerkezi zna dobro voziti tudi na cestnem kolesu. Lani je na evropskem prvenstvu vožnjo na čas končala na šestem, cestno dirko pa na desetem mestu. FOTO: KZS

Na Češkem pa štiridnevno etapno dirko začenja slovenska ženska reprezentanca, ki jo bo vodila selektorica Mia Radotić, pomagal pa ji bo tudi nekdanji prvi mož ženskega kolesarstva pri nas Gorazd Penko. Visoka pričakovanja ima sicer gorska kolesarska Maruša Tereza Šerkezi, ki bo v sklopu priprav na nadaljevanje gorskokolesarske sezone (naslednja dirka bo med 22. in 24. majem v Novem Mestu na Moravskem) lovila visok skupni rezultat.

V ekipni vožnji na čas so zelo neizkušene Slovenke na 16. mestu zaostale 1:08 in Šerkezijeva je tako nekolijo zaostala za tekmicami. V zelenem dresu bodo kolesarile še Emilie Patru, Pija Galof, Zoja Ferlež, Tjaša Sušnik in nekdanja izvrstna atletinja Nika Fajfar, ki je pred kratkim prestopila na cestno kolo in spada med obetavnejše mladenke v karavani. 

Novice  |  Slovenija
Mikrotoksini

Odpoklic izdelka v Eurospinu

Podjetje Eurospin kupce prosi, da izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
14. 5. 2026 | 18:06
Preberite več
