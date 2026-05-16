Emirati na Giru do nove zmage, Eulalio brani rožnato majico

V Markeju se je končala deveta etapa 109. kolesarske dirke po Italiji. Na strmih in kratkih vzponih se je svoje druge zmage na letošnji dirki razveselil član ekipe Emiratov Jhonatan Narváez, med kandidati za skupni seštevek pa ni prišlo do večjih razlik. V rožnati majici tako ostaja Afonso Eulalio, karavano pa jutri čaka nova gorska etapa.

»Etapa mi je ustrezala, a pravi glavni junak današnje etape je bil Mikkel Bjerg. Je fant, ki na ga televizijskih ekranih ne vidimo velikokrat, a dela res veliko. Zmenila sva se, da mi bo pomagal in za to sem mu res hvaležen. Na koncu so odločale noge, na ravnini sem v vetru res trpel, a ključno je, da se nisem predal,« pravi Narváez, ki se je po številu zmag na rožnati pentlji izenačil z rojakom Richardom Carapazom.

Srdita bitka za pobeg

Jonas Vingegaard je danes, ko je dirka prečkala San Benedetto del Tronto, nosil modro majico. Tam je to kot skupni zmagovalec dirke Tirreno-Adriatico osvojil leta 2024. FOTO: Luca Bettini/AFP

V prvi uri, ko se je karavana peljala tudi mimo San Benedetto del Tronta, tradicionalnega ciljnega kraja dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, smo videli hudo bitko za preboj v pobeg. Ker je v minulih zahtevnih etapah veliko kolesarjev izgubilo nekaj časa v skupnem seštevku, smo gledali zelo nenadzorovane napade številnih kolesarjev.

Na vzponu Montefiore d'Aso, kjer je dva meseca nazaj na dirki dveh morij napadal Primož Roglič, se je odpeljalo skoraj štirideset kolesarjev, prednost pa so imeli Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) in dvojec Mikkel Bjerg ter Jhonatan Narváez iz ekipe UAE Emirates.

Trojica je složno narekovala ritem na čelu in hitro je postalo jasno, da jih zasledovalci iz ozadja ne bodo uspeli ujeti. Narvaez je napadel deset kilometrov pred ciljem na vzponu Capodarco, kjer je lani zmago na prestižni razvojni dirki slavil Jakob Omrzel. Tekmeca nista uspela slediti ekvadorskemu državnemu prvaku, ki se je odpeljal do svoje četrte zmage na rožnati pentlji in druge na letošnji izvedbi.

Njegov najbližji zasledovalec Leknessund je naposled zaostal 40 sekund. V glavnini je medtem hud ritem na zadnjem kratkem vzponu proti Fermu, kjer je bil najvišji naklon kar 22 odstotkov, ritem navila ekipa Visma-Lease a Bike, z napadom pa se je preizkusil Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), a ga je pokril kar sam Jonas Vingegaard. Naposled je šprint glavnine dobil Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), v generalni razvrstitvi pa ni prišlo do večjih razlik. Med deseterico se je prebil ubežnik Christian Scaroni (XDS Astana), a v gorah ne bo kos najboljšim.

Švedsko slavje na Madžarskem

Na dirki po Madžarski je bila kraljevska četrta etapa s ciljem v Pečuhu zaradi dveh grdih padcev skrajšana – očitno je kolesarje dohitela deževna fronta, ki smo je bili včeraj deležni tudi pri nas. Potem ko sta na spustih padla Kelland O'Brien (Jayco Alula) in Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), so se organizatorji odločili, da en krog z zahtevnim vzponom črtajo iz programa.

To je pomenilo, da so zmago in skupno vodstvo podarili ubežnikom, zmage se je razveselil švedski član Lidl-Treka Jakob Søderqvist, ki je oblekel tudi rumeno majico. Jakob Omrzel, ki je v prvi etapi grdo padel, je bil deseti in je v skupnem seštevku osmi.