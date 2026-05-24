Giro postregel s precejšnjim presenečenjem

Na 15. etapi kolesarske dirke po Italiji od Voghere do Milana (157 km), ki je bila povsem ravninska, ni bilo niti enega zahtevnejšega klanca. Zaradi tega se je pričakovalo, da bodo na svoj račun prišli šprinterji. A je prišlo do presenečenja, etapo je dobil eden od štirih ubežnikov, Norvežan Fredrik Lavik Dversnes.

Kolesar ekipe Uno-X Mobility, ki je zabeležil sedmo zmago v karieri in drugo na dirkah svetovne serije (prve se je veselil na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja), je bežal skupaj s tremi Italijani, med njimi je bil najhitrejši Mirco Maestri, ki je osvojil drugo mesto.

Etapa je bila s povprečno hitrostjo 51,5 km/h druga najhitrejša v zgodovini Gira, šele sedemnajstič v zadnjih 20 letih pa se je zgodilo, da je povsem ravninsko etapo dobil ubežnik. Nekaj zaslug za to ima tudi dejstvo, da so se kolesarji zaradi nevarnosti na cesti pogovarjali s prireditelji, povzročili nekaj zmede in na koncu izsilili, da velja le čas do 16,5 kilometra pred ciljem.

Da so ceste res nevarne, se je dejansko pokazalo, saj je v zaključku spet prišlo do padca v glavnini, ki je na koncu zaostala za 57 sekund in katere šprint je dobil Francoz Paul Magnier.

Skupno še naprej vodi Vingegaard

V skupni razvrstitvi še naprej vodi Danec Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike), ki je danes prvič v karieri nosil rožnato majico. Pred dolgo vodilnim Portugalcem Afonsom Eulaliom ima dve minuti in 26 sekund prednosti, tretji je Avstrijec Felix Gall.

Tokratna etapa je bila zanimiva tudi zaradi seštevka po točkah. Pred njo je bil najboljši Ekvadorec Jhonatan Narvaez, ki pa je moral vodstvo prepustiti Magnierju. Pred Narvaezom ima 14 točk naskoka, tretji je že s kar precejšnjim zaostankom Italijan Jonathan Milan.

Lep jubilej je v etapi praznoval ameriški kolesar z nekaj slovenske krvi Sepp Kuss, Vingegaardov pomočnik. Na 16 grand tourih je v 314 etapah prevozil 50.000 kilometrov, kar pomeni, da je že premagal razdaljo okoli sveta in dodal še četrtino drugega kroga.