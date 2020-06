Giro se bo začel na Siciliji, navijači vabljeni

Palermo – Ena od treh največjih kolesarskih dirk na svetu, italijanski Giro, ki je bil zaradi pandemije novega koronavirusa z maja prestavljen na termin med 3. in 25. oktobrom, se bo začel na jugu Italije na Siciliji v prisotnosti navijačev.



Dirka po Italiji bi se morala prvotno odvijati med 3. in 31. majem s štartom na Madžarskem, kjer bi priredili prve tri etape tritedenske dirke, a to zaradi zdravstvenih razmer v svetu ni več mogoče. Kot danes poroča francoski športnik dnevnik L'Equipe, so se pristojni odločili, da se bo Giro začel na Siciliji, kjer bodo štartali tudi prihodnje leto. »To je bila najbolj logična odločitev, da lahko ohranimo izvirno traso,« je pojasnil direktor dirke Mauro Vegni.



Kraj štarta na Siciliji, kjer se je dirka nazadnje začela leta 2008, še ni znan. Med favoriti je Palermo, je pa jasno, da bodo najboljše kolesarje ob progi lahko spodbujali navijači. »Predlog predvideva prisotnost gledalcev, ampak ob upoštevanju odloka premierja z 11. junija, kar pomeni, da bodo morali upoštevati pravila socialne distance. To je vrnitev v normalo, čeprav ne bo tako, kot smo bili navajeni. Ampak v vsakem primeru je to korak naprej, v primerjavi s tem, kar je bilo pred nekaj meseci,« je dejal Paolo Bellino, predsednik organizatorja dirke RCS Sport.