Giro, Tour in Vuelta v isti sezoni? Pri Tadeju nikoli ne reci nikoli

Za Tadeja Pogačarja je bila peta zmaga na Touru uresničitev enega od osrednjih kariernih ciljev. »Vsaka zmaga je posebna, že sedemkrat sem nastopil na Touru in sedemkrat sem bil na odru za zmagovalce. Pet zmag je nekaj, kar ne bi napisal niti v pravljici. To je neverjetno tudi zame,« je slovenski šampion v nedeljo povedal na Elizejskih poljanah. V isti sapi je dal vedeti, da ne bo zaspal na zgodovinskih lovorikah: »Vedno si moraš postavljati cilje, po tem si bom moral najti nove.«

»Peta zmaga je prelomna, takšnih, ki so jo dosegli, je bilo zelo mano. V prihodnosti pa Pogačarja čaka še en prelomni trenutek, šesta zmaga na Touru, tudi sedma, če bo zdržala njegova glava,« je Pogačarjeve podvige ocenil Primož Čerin, ki je pred 40 leti kot prvi Slovenec končal Tour de France.