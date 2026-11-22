Mladi italijanski kolesar Giulio Pellizzari se je po koncu sezone ozrl na dve leti sodelovanja z našim zvezdnikom Primožem Rogličem pri Red Bull Bori Hansgrohe. Triindvajsetletnik je poudaril, da se je od slovenskega šampiona veliko naučil, pridobljene izkušnje pa želi izkoristiti v nadaljevanju kariere. Primož Roglič bo v prihodnji sezoni nosil dres moštva NSN, za seboj pa pri Red Bull Bori Hansgrohe pušča tudi mlajše kolesarje, na katere je imel pomemben vpliv. Med njimi je Giulio Pellizzari, eden najobetavnejših italijanskih kolesarjev, ki je v pogovoru za Sky Sport slovenskemu zvezdniku namenil nekaj lepih besed. »V čast mi je bilo dirkati zanj in mu pomagati. Veliko sem se naučil, zdaj pa bom poskušal to znanje uporabiti na dirkah,« je povedal Pellizzari, ki je z Rogličem zadnji dve ...