Gladiatorji so poskrbeli za svojo varnost

Zmaga Juliana Alaphilippa v 2. etapi je bil vrhunec prvega konca tedna Toura. Večjo polemiko, v središču katere so Primož Roglič in njegovi moštveni kolegi iz Jumba Visme, pa je sprožila 1. etapa s številnimi padci. V jutru pred 156 km dolgo uvodno preizkušnjo s štartom in ciljem v Nici je bil v ospredju še protokol, s katerim naj bi poskrbeli, da se koronavirus ne bi širil po karavani. V sago o tem, v kakšnem primeru bo morala katera od ekip zapustiti dirko, so posegle francoske oblasti. Dale so veto na kompromisni dogovor med prireditelji in vodstvi ekip, da bodo moštva izključena le, če bodo potrdili okužbo pri ...