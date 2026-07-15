Glasna manjšina ne bo utišala Tadeja Pogačarja

Sončni kralj, tiger, ki nikoli ne pozabi, kdo je ogrožal njegovo življenje in prevlado, vlak TGV. Vse to in še kaj je bil Tadej Pogačar (UAE) v evropskem tisku po izjemni zmagi v 10. etapi Toura. V Le Lioranu je izbrisal spomin na zadnji poraz, ki mu ga je predlani na dirki po Franciji zadal Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), in še utrdil zajetno prednost v rumeni majici. Je popoln gospodar dirke vseh dirk, te pa je ob navdušenih vzklikih vedno spremljalo tudi negodovanje glasne manjšine.

»Trpljenje za ene, za krvnika v rumenem pa navaden dan v službi,« so v francoskem časniku L'Equipe zapisali o njegovem podvigu v Centralnem masivu.