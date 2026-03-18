Glavni tekmec se ne slepi: Če bom 1 odstotek slabši, bo Pogačar zmagal

Hitro se približuje težko pričakovana klasika Milano – Sanremo, za Tadeja Pogačarja velik izziv in ena od dirk, ki mu v izvrstni karieri še manjkajo. Tudi letos naj bi bil njegov največji tekmec Mathieu van der Poel, ki dirka v izvrstni formi, na Tirrenu - Adriaticu je z napadalnim dirkanjem slavil dve etapni zmagi.

»Počutim se zelo dobro, bolj kot zmagi je pomembna forma in mislim, da v zaključnih pripravah ne rabim več veliko dodati. Dobil sem odgovore, ki sem jih želel, zadovoljen sem z nogami, ni pa nujno, da bo to dovolj za zmago na Primaveri,« se Nizozemec zaveda, da je dobro pripravljen tudi glavni rival.

Pogačar se je lani na vse pretege trudil, da bi se ga otresel že na Cipressi, a je Van der Poel zdržal in nato v šprintu ugnal Pogija ter Filippa Ganno. »Lani je bil zelo blizu, da bi me premagal, če bom le 1 odstotek slabši, se bo odpeljal na Cipressi. Prepričan sem, da je le vprašanje časa, kdaj bo dobil to dirko,« o tekmecu in prijatelju pravi nekdanji svetovni prvak.

Vsaj v Sanremu Pogačar tekmeca še vedno gleda navzgor. Foto Marco Bertorello/AFP

»Prepričan sem, da se bo tudi letos dirka razpletala na tem vzponu. V preteklosti so že poskusili z napadom na Tre Capi (trije vzponi, ki si sledijo drug za drugim, op. p.), a so se opekli. Pred Pogačarjem niti na Cipressi ni bilo možnosti za napad, odločal je Poggio, zdaj pa je drugače.«

Ob Pogačarju in Van der Poelu v prvo vrsto favoritov sodita še Ganna in Wout van Aert, zanimivo pa bo videti, kako bo osredotočenost kapetanov na Pogačarja izkoristil Isaac del Toro.