Glivar: Roglič lahko v kronometru nadoknadi dve minuti

Zdaj bo šlo zares! Karavana 81. Vuelte se bliža preizkušnjam, ki bodo odločile nosilca rdeče majice na cilju v nedeljo v Granadi. Nosi jo Enric Mas (Movistar), ki je doslej deloval prepričljivo. Čeprav je ta čas na 3. mestu, je njegov prvi izzivalec Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). V zadnji teden je vstopil z zaostankom 2:10, ki ga lahko nadoknadi na mah, se nadeja Srečko Glivar.

»Primož lahko proti Masu v vožnji na čas pridobi tudi več kot dve minuti, a vemo tudi to, da nosilec rdeče majice običajno iz sebe izvleče nekaj dodatne moči. Za Primoža bi bil idealni scenarij, če bi na kronometru že prevzel vodstvo in ga nato branil. Masa se bo stežka otresel v gorskih etapah,« je povedal oče Gala Glivarja (Alpecin Premier Tech) in prvi trener Jakoba Omrzela (Bahrain Victorious).