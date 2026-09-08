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Kolesarstvo

Glivar: Roglič lahko v kronometru nadoknadi dve minuti

Prvi trener Jakoba Omrzela zasavskega orla še ni odpisal v boju za rdečo majico kot tudi ne nekdanjega varovanca v lovu za belo.
Primož Roglič bo v gorskih etapah stežka ugnal Enrica Masa. Foto Toni Baixauli/ASO
Galerija
Primož Roglič bo v gorskih etapah stežka ugnal Enrica Masa. Foto Toni Baixauli/ASO
Miha Hočevar
8. 9. 2026 | 05:00
5:29
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Zdaj bo šlo zares! Karavana 81. Vuelte se bliža preizkušnjam, ki bodo odločile nosilca rdeče majice na cilju v nedeljo v Granadi. Nosi jo Enric Mas (Movistar), ki je doslej deloval prepričljivo. Čeprav je ta čas na 3. mestu, je njegov prvi izzivalec Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). V zadnji teden je vstopil z zaostankom 2:10, ki ga lahko nadoknadi na mah, se nadeja Srečko Glivar.

»Primož lahko proti Masu v vožnji na čas pridobi tudi več kot dve minuti, a vemo tudi to, da nosilec rdeče majice običajno iz sebe izvleče nekaj dodatne moči. Za Primoža bi bil idealni scenarij, če bi na kronometru že prevzel vodstvo in ga nato branil. Masa se bo stežka otresel v gorskih etapah,« je povedal oče Gala Glivarja (Alpecin Premier Tech) in prvi trener Jakoba Omrzela (Bahrain Victorious).

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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