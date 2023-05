Glivar v reprezentančnem dresu dobil etapno dirko na Poljskem

To so bile za Gala Glivarja prve tri zmage na dirkah pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Na dirki je Glivar nastopal v dresu slovenske reprezentance, čeprav sicer brani barve novomeške Adrie Mobil. Najprej je slavil v tretji etapi, ki je bila najtežja na dirki, v zadnji 5. pa je po zaslugi štirih odbitnih sekund na letečem cilju in na koncu še druge etapne zmage v žep pospravil tudi zmago v skupnem seštevku.

»Vedel sem, da v šprintu glavnine ne bom med hitrejšimi, zato sem se ostalih poizkusil otresti na vzponih. Na zadnjem četrtem sva v ospredju ostala skupaj z Italijanom Pellizziarijem, do cilja so naju ujeli še trije, a sem imel močne noge v šprintu,« je prvo skupno zmago profesionalne kariere povzel Glivar.

V skupnem seštevku je imel devet sekund prednosti pred zgoraj omenjenim Giuliem Pellizziarijem, tretji je bil še en Italijan Davide de Cassan.