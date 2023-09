Popoln dan za Jumbo Vismo! Rogliču etapa, Kussu rdeča majica

Primož Roglič ne neha zmagovati. Danes je na 8. etapi Vuelte znova pokazal, kdo je trikratni zmagovalec te dirke in vknjižil svojo 78. zmago v profesionalni karieri.

Gorsko etapo od Denie do Xorreta de Catia, dolgo 165 kilometrov je najprej zaznamovala velika ubežniška skupina. Kar 22 kolesarjev je bežalo večino etape, vendar niti najbolj vztrajni niso mogli priti do cilja pred glavnino, ki jo je vseskozi vlekla, danes spet izjemna, ekipa Jumbo Visme.

Najbolj zvesti Rogličev pomočnik je danes nagrajen z rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku. FOTO: Jose Jordan Afp

Vedelo se je, da imajo danes načrt iz rdeče majice sleči 20-letnega mladeniča Lennyija Martineza, kajti njihov pomočnik Sepp Kuss je bil v skupnem seštevku tik za njim. Pomočnik se je v dveh etapah spremenil v liderja najboljše ekipe na dirki. Sepp Kuss je tudi edini kolesar, ki je sprožil napad na zadnjem klancu na današnji etapi, vendar so ga po nekaj metrih ujeli predvsem po zaslugi odličnega dela Remca Evenepoela. Lenny Martinez na zadnjem klancu ni zmogel tempa največjih favoritov za skupni seštevek, v cilj je prišel dobro minuto za zmagovalcem Primožem Rogličem.

Vrsti red v skupnem seštevku je spet dobro premešan, Roglič se je zavihtel na sedmo mesto.

V cilju je Roglič izjavil, da je super vesel in da je imel super dobre noge. Posledic padca v drugi etapi ne čuti več, dejal je, da je ekipa delala kot podmazan stroj in da se zanje ne bi moglo končati bolje, kot se je danes na Xorreti de Catia.

S svojo vožnjo je bil zadovoljen tudi Remco Evenepoel, ki je povedal, da je zelo zadovoljen s svojo formo in da bo na letošnji Vuelti še zelo zanimivo, že jutri, ko je na vrsti še ena izjemna gorska etapa, tokrat s ciljem na vrhu klanca.

Jan Tratnik je v cilju povedal, da so dali vse od sebe, da so bili odločeni imeti celo etapo pod nadzorom in da je bil že pred startom načrt, da osvojijo etapno zmago in tudi rdečo majico.

Jumbovci osvajajo Vuelto. Roglič je vknjižil svojo 78 zmago. FOTO: Jose Jordan Afp

Jutri, v nedeljo, bo še en težek dan za favorite v skupnem seštevku. Še ena gorska etapa z malce manj kot 3000 višinskimi metri. Deveta etapa od Cartegne do Caravace de la Cruz je dolga 184,5 kilometrov. Zaključni klanec je stopničast in je dolg 8,2 kilometra, s povprečnim 5,5-odstotnim naklonom. Še en dan za prevetritev skupnega seštevka favoritov na letošnji španski pentlji.

9. etapa je zadnja pred prvim dnevom počitka na Vuelti. FOTO: Infografika Delo

Prva deseterica v skupnem seštevku po 8. etapi:

1. Sepp Kuss (Jumbo Visma)

2. Lenny Martinez (Groupama FDJ) + 0:43

3. Marc Soler (Movistar) + 1.00

4. Wout Poels (Bahrain Victorious) + 2:05

5. Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 2:29

6. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) + 2:31

7. Primož Roglič (Jumbo Visma) + 2:38

8. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) + 2:42

9. Enric Mas (Movistar) -

10. Juan Ayuso (UAE) + 2:52

***

Spremljali smo v živo

17.29

17.26

Roglič je zmagovalec 8. etape! Kuss je v rdeči majici! Martinez je prišel v cilj z minuto zaostanka.

17.25

Martineza lahko reši samo še »Mohoričev spust« ...

17.24

Sledi spust do cilja, 3km do cilja ... Videli bomo sprint samih favoritov za skupni seštevek. Mladi Martinez je že minuto za njimi.

17.23

Ayuso se muči na repu skupinice ... Almeida je tik pred njim, še najbolje sta videti Remco in Primož,

17.22

Na čelu dirke so: Evenepoel, Roglič, Kuss, Vingegaard, Mas, Ayuso, Almeida in Soler

17.21

Kussa so ujeli ... Remco in Roglič sta ga dohitela ... prav tako tudi Soler, Mas, Ayuso, Vingegaard. Rdeča majica zaostaja 45 sekund.

17.20

Remco je pred Rogličem in Vingegaardom, Soler je tudi tu in Mas, Ayuso tudi ... še 1 km klanca in 4 km do cilja.

17.19

Kuss je napadel! Evenepoel je sam med jumbovci!

17.18

Kuss je že v virtualni rdeči majici!



17.17

Nihče še ni napadel, še vedno so jumbovci na čelu dirke ... Martinez popušča ... Že?

17.16

Kolesarji so že na zadnjem klancu! Ubežniki so ujeti ... Zadnji, peti klanec na Xorret de Cati, v Sierra del Maigmo sodi v 1. kategorijo, dolg je 3,9 kilometra, prvi kilometer je 8,5-odstoten povprečni naklon, potem sledijo kilometri klanca s povprečnim 11,4-odstotnim naklonom.

17.15

Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Andreas Kron (Lotto Dstny), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) in Oier Lazkano (Movistar Team) so sami 20 sekund pred glavnino, 6 km pred ciljem.

17.10

17.05

Še najbolj zanimivo bo gledati, kako se bo danes Lenny Martinez držal med napadalci, ki jih ni malo.

17.02

Še 8 km do zadnjega klanca. Jumbovci še vedno sami lovijo ubežnike.

16.57

Ubežniki imajo še manj kot minuto prednosti pred glavnino ...

16.51

Da, Jumbo Visma še vedno vleče glavnino na vso moč. Zdaj je jasno, da pripravljajo napad na zadnjem klancu. Ubežniki so samo še 1:20 pred glavnino, 22 km pred ciljem.

16.47

Oier Lazkano (Movistar Team), Andreas Kron (Lotto Dstny), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) in Damiano Caruso (Bahrain Victorious) imajo 1:30 prednosti pred 16. zasledovalci in 2:08 pred glavnino, v kateri je tudi rdeča majica in Roglič ...

16.45

30 km pred ciljem, glavnina za ubežniki zaostaja še 2:20. Vse kaže, da danes ubežnikom ne bo uspelo priti v cilj pred favoriti za skupno zmago.

16.40



16.37

Jumbovci vlečejo glavnino. Ritem je visok, tipajo pulz Martinezu in Evenepoelu. Ayuso je tik za Rogličem, tudi nanj bo treba danes paziti. Prednost ubežnikov se hitro topi.

16.35

Do cilja je še 35 km, glavnina še vedno zaostaja 3 minute.

16.30

Karavana ne bo šla v visokogorje, a se bo skoraj vseskozi vzpenjala in spuščala. V 8. etapi se bo na poti do cilja v Xorretu de Cati nabralo pet kategoriziranih vzponov in 3600 višinskih metrov. Zadnji klanec bo 1. kategorije, čeprav je dolg le 3,9 km, kar pomeni, da je zelo strm. Povprečni naklon znaša 11,4 odstotka, najbolj strm odsek pa se dviga z 22 odstotki naklona. Kot nalašč za Rogličeve eksplozivne noge, ki mu običajno tekmeci najtežje sledijo, ko za pet minut na vzponih na vso moč pritisne na pedala.

16.25



16.20

Trenutno je 10 kolesarjev na begu, 11 kolesarjev zaostaja 18 sekund, glavnina pa 3:20, 44 km pred ciljem.

16.16

Samo še en kategoriziran klanec je na današnji 8. etapi. Ampak vmes je še 6 nekategoriziranih!

16.12

Glavnina zaostaja 3:22, 50 km pred ciljem. Na begu je zdaj osem kolesarjev.

16.06

V skupnem seštevku vodi mladi Francoz Lenny Martinez (Groupama-FDJ), ki ima osem sekund naskoka pred Američanom Seppom Kussom (Jumbo-Visma) in 51 pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Team Emirates).

Čeprav se je vrstni red po četrtkovi etapi na observatorij Javalambre povsem premešal, še naprej glavni favoriti ostajajo lanski zmagovalec Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), trikratni zmagovalec Vuelte Roglič, danski zvezdnik Jonas Vingegaard (oba Jumbo-Visma) ter še nekateri drugi na čelu s Špancema Enricom Masom (Movistar) in Juanom Ayusom (UAE Team Emirates).

Evenepoel na devetem mestu za Martinezom zaostaja 2:47 minute, Vingegaard in Mas za Belgijcem zaostajata tri sekunde, Roglič 11, Ayuso pa 19.

Danes kandidate za skupno zmago čaka kar pet kategoriziranih vzponov, na četrtem od teh do prelaza Carrasqueta pa bodo na voljo tudi bonifikacijske sekunde. Najtežji pa bo zadnji klanec, vrh katerega prihaja vsega 3,3 km pred ciljem.

Gre za pravi "zid" do vrha Xorret de Catija (3,9 km/11,4 %). Tovrstni klanci so klasična popestritev etap na dirki po Španiji, tokratni v predelu Valencie je najtežji sredi vzpona, kjer se cesta večkrat navkreber postavi tudi z nad 20 odstotki. (STA)

15.57

Na vrsti je četrti današnji klanec, Puerto de Carrasqueta (10,9 km, 4,6-odstoten povprečni naklon, 2. kat.)

15.53

8 kolesarjev je na begu: Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Javier Romo (Astana Qazaqstan), Cristian Rodriguez (Arkea Samsic), Rui Costa (Intermarche - Circus - Wanty) in Oier Lazkano (Movistar), Kenny Elissonde (Lidl Trek), Andreas Kron (Lotto Dstny) in Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), 22 kolesarjev jih zasleduje minuto zadaj, glavnina zaostaja 3:46.

15.46

Kenny Elissonde (Lidl Trek), Andreas Kron (Lotto Dstny) in Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën) so že tik za petimi ubežniki, 64 km do cilja.

15.42

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Javier Romo (Astana Qazaqstan), Cristian Rodriguez (Arkea Samsic), Rui Costa (Intermarche - Circus - Wanty) in Oier Lazkano (Movistar), imajo minuto prednosti pred zasledovalci in 4 minute pred glavnino.

15.38

De Gendta so ujeli na spustu s tretjega gorskega cilja. 5 kolesarjev nadaljuje z begom ...

15.36



15.33

Tudi tretji gorski cilj je za kolesarji, Thomas De Gendt (Lotto Dstny) še vedno solira, glavnina zaostaja 4 minute, 77 km pred ciljem.

15.27

Kolesarji na begu so:

UAE Team Emirates: Fisher Black

Ineos Grenadiers: Castroviejo

Bahrain Victorious: Caruso, Tiberi

Lidl-Trek: Elissonde, Mollema

Bora-Hansgrohe: Zwiehoff

Lotto Dstny: De Gendt, Kron, Moniquet, Van Eetvelt

EF Education-EasyPost: Camargo, Van den Berg

AG2R Citroën: Prodhomme

Jayco AlUla: Berhe, Scotson

Intermarché-Circus-Wanty: Costa

Movistar: Lazkano, Oliveira

Cofidis: Herrada, Fernandez

DSM-Firmenich: Bardot

Arkea Samsic: Rodriguez

Total Energies: Doubey, Ourselin

Astana Qazaqstan: Romo, Pronskiy

Burgos-BH: Diaz Gallego, Sanchez

Caja Rural-Seguros RGA: Nicolau

15.25



15.20

Jumbovci vlečejo glavnino, pomagajo jim kolesarji FDJ Groupama, ki varujejo rdečo majico.

15.15

Thomas De Gendt (Lotto Dstny) ima 1:38 prednosti pred zasledovalno skupino v kateri je 29 kolesarjev in 4:55 pred glavnino. Še 4 km do vrha tretjega klanca na dirki.



15.10

Na vrsti je tretji današnji klanec Puerto de Benifallim (9,5 km, 4,9-odstoten povprečni naklon, 2. kat.)

15.05

Dva od petih gorskih ciljev sta že za kolesarji. Thomas De Gendt (Lotto Dstny) solira pred veliko skupino zasledovalcev, peloton zaostaja 5:24. Virtualno je rdeča majica že zamenjala lastnika, Cristian Rodriguez (Arkea Samsic) je v skupnem seštevku 4:01 za Martinezom, ki je vodilni na dirki.

15.00

Na begu je velika skupina kolesarjev. Thomas De Gendt (Lotto Dstny) ima slabo minuto prednosti pred skupino v kateri je 29 kolesarjev 100 km pred ciljem.

Gorska 8. etapa. FOTO: infografika Delo

***

Gorska 8. etapa od Denie, ki je blizu mesta Calpe, ki je med kolesarji priljubljeno središče za zimske priprave na sezono, do Xorret de CATI je dolga 165 kilometrov

Prvi klanec je Alto de Vall d'Ebo (7,9 km, 5,7-odstoten povprečen naklon, 2. kat.), drugi je Puerto de Tollos (4,2 km, 5,6-odstoten povprečni naklon, 3. kat.), tretji klanec je Puerto de Benifallim (9,5 km, 4,9-odstoten povprečni naklon, 2. kat.), četrti je Puerto de Carrasqueta (10,9 km, 4,6-odstoten povprečni naklon, 2. kat.)

Zadnji, peti klanec na Xorret de Cati, v Sierra del Maigmo sodi v 1. kategorijo, dolg je 3,9 kilometra, prvi kilometer je 8,5-odstoten povprečni naklon, potem sledijo kilometri klanca s povprečnim 11,4-odstotnim naklonom.

Zaključnega klanca se dobro spominja Jan Polanc, ki je leta 2017 skupaj z Rafalom Majko v zadnjem kilometru odpadel od zmagovalca etape Juliana Alaphilippa.