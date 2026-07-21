Gorski kronometer ob Ženevskem jezeru bo velik izziv za Evenepoela

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Zadnji teden Dirke po Franciji 2026 se bo začel s 26 kilometrov dolgim posamičnim kronometrom. Trasa bo kolesarje vodila med Évian-les-Bainsom in Thonon-les-Bainsom ob Ženevskem jezeru, vendar ne po ravninski obali. Organizatorji so pripravili razgibano progo, ki se najprej vzpne v hribe nad jezerom, nato pa se spusti nazaj proti cilju. Skupno bo treba premagati približno 500 višinskih metrov.
Med obema mestoma je ob obali le 11 kilometrov, vendar je ta cesta ravna in za kronometer na Touru ne bi predstavljala dovolj velikega izziva. Zato bodo kolesarji zapeljali v hribe nad jezerom. Vzpon se začne takoj po startu. Prvih 9,6 kilometra bo potekalo navkreber s povprečnim naklonom 4,2 odstotka, pri čemer bodo kolesarji dosegli nadmorsko višino približno 800 metrov.
Sledi sedem kilometrov dolg spust nazaj proti obali Ženevskega jezera. Zadnjih devet kilometrov bo trasa bolj položna in bo vodila vse do ciljne črte v Thonon-les-Bainsu.
Startno mesto Évian-les-Bains ima zanimivo povezavo z zgodovino Toura.
V prvih letih je bil veliki start Toura vedno v Parizu, toda leta 1926 so organizatorji nenadoma prekinili to tradicijo. Zakaj je bil takratni Grand Départ izpeljan prav v Évian-les-Bainsu, še danes ni povsem jasno.
Ena od možnih razlag je povezana z Aga Khanom. Ta je bil reden obiskovalec takrat izjemno modnega zdraviliškega letovišča, zato obstaja možnost, da so si islamski duhovni voditelj in njegovi kraljevi znanci želeli dodatne zabave, ki bi jim jo lahko ponudil prihod največje kolesarske dirke na svetu.
Mimogrede, Dirka po Franciji leta 1926 ostaja najdaljša izvedba v zgodovini. Kolesarji so morali premagati kar 5745 kilometrov, razdeljenih na samo 17 etap. Na startu je bilo 126 kolesarjev, vendar jih je zahtevno preizkušnjo do cilja pripeljalo le 41.
Nekoliko manj za Filippa Ganno, kajti klanec bi moral biti zanj vendarle prehud. Strokovnjaki so mnenja, da bo odločilen sedem kilometrov dolg spust k obali. Kdor bo tvegal največ, bi znal imeti največ časovne koristi. Nekaj zagotovo drži; če bo imel Pogačar dober dan, bo pred vsemi razen mogoče pred Evenepoelom, še povečal prednost. Evenepoel pa si bo pred najtežjimi etapami, ki sledijo do nedelje še utrdil drugo mesto v skupnem seštevku, konec koncev, je največji del priprav na Tour posvetil ravno današnji 16. etapi.
13:25 - Joshua Tarling
13:33 - Huub Artz
13:37 - Edoardo Affini
13:43 - Daan Hoole
13:58 - Filippo Ganna
14:19 - Benjamin Thomas
14:51 - Jan Tratnik
14:54 - Mads Pedersen
14:58 - Kasper Asgreen
15:01 - Luke Plapp
15:06 - Bruno Armirail
15:15 - Nelson Oliveira
15:19 - Victor Campenaerts
15:54 - Mathias Vacek
15:55 - Mauro Schmid
15:57 - Mattia Cattaneo
16:04 - Valentin Paret-Peintre
16:06 - Tobias Foss
16:16 - Antonio Tiberi
16:25 - Thymen Arensman
16:40 - Brandon McNulty
16:51 - Ilan Van Wilder
16:57 - Jordan Jegat
16:59 - Tom Pidcock
17:01 - Lenny Martinez
17:03 - Mattias Skjelmose
17:05 - Juan Ayuso
17:07 - Florian Lipowitz
17:09 - Paul Seixas
17:11 - Isaac del Toro
17:13 - Remco Evenepoel
17:15 – Tadej Pogačar
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