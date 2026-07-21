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Kolesarstvo

Gorski kronometer ob Ženevskem jezeru bo velik izziv za Evenepoela

Kdo se lahko vmeša v dvoboj Tadej-Remco? Nekdo, ki bo na spustu najbolj tvegal?
Samo še sreča mora biti Pogijeva sopotnica do zmagoslavja v Parizu. FOTO: Loic Venance Afp
Galerija
Samo še sreča mora biti Pogijeva sopotnica do zmagoslavja v Parizu. FOTO: Loic Venance Afp
Miroslav Cvjetičanin
21. 7. 2026 | 07:00
21. 7. 2026 | 09:48
5:52
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Zadnji teden Dirke po Franciji 2026 se bo začel s 26 kilometrov dolgim posamičnim kronometrom. Trasa bo kolesarje vodila med Évian-les-Bainsom in Thonon-les-Bainsom ob Ženevskem jezeru, vendar ne po ravninski obali. Organizatorji so pripravili razgibano progo, ki se najprej vzpne v hribe nad jezerom, nato pa se spusti nazaj proti cilju. Skupno bo treba premagati približno 500 višinskih metrov.

Namesto ob obali čez klance

Med obema mestoma je ob obali le 11 kilometrov, vendar je ta cesta ravna in za kronometer na Touru ne bi predstavljala dovolj velikega izziva. Zato bodo kolesarji zapeljali v hribe nad jezerom. Vzpon se začne takoj po startu. Prvih 9,6 kilometra bo potekalo navkreber s povprečnim naklonom 4,2 odstotka, pri čemer bodo kolesarji dosegli nadmorsko višino približno 800 metrov.

Sledi sedem kilometrov dolg spust nazaj proti obali Ženevskega jezera. Zadnjih devet kilometrov bo trasa bolj položna in bo vodila vse do ciljne črte v Thonon-les-Bainsu.

Nenavadna zgodba Évian-les-Bainsa

Startno mesto Évian-les-Bains ima zanimivo povezavo z zgodovino Toura.

V prvih letih je bil veliki start Toura vedno v Parizu, toda leta 1926 so organizatorji nenadoma prekinili to tradicijo. Zakaj je bil takratni Grand Départ izpeljan prav v Évian-les-Bainsu, še danes ni povsem jasno.

Ena od možnih razlag je povezana z Aga Khanom. Ta je bil reden obiskovalec takrat izjemno modnega zdraviliškega letovišča, zato obstaja možnost, da so si islamski duhovni voditelj in njegovi kraljevi znanci želeli dodatne zabave, ki bi jim jo lahko ponudil prihod največje kolesarske dirke na svetu.

Profil trase je na papirju videti veliko lažji, kot je na cesti. FOTO: Letour.fr
Profil trase je na papirju videti veliko lažji, kot je na cesti. FOTO: Letour.fr

Najdaljši Tour v zgodovini

Mimogrede, Dirka po Franciji leta 1926 ostaja najdaljša izvedba v zgodovini. Kolesarji so morali premagati kar 5745 kilometrov, razdeljenih na samo 17 etap. Na startu je bilo 126 kolesarjev, vendar jih je zahtevno preizkušnjo do cilja pripeljalo le 41.

Trasa kronometra je idealna za Remca Evenepoela in tudi za Tadeja Pogačarja

Nekoliko manj za Filippa Ganno, kajti klanec bi moral biti zanj vendarle prehud. Strokovnjaki so mnenja, da bo odločilen sedem kilometrov dolg spust k obali. Kdor bo tvegal največ, bi znal imeti največ časovne koristi. Nekaj zagotovo drži; če bo imel Pogačar dober dan, bo pred vsemi razen mogoče pred Evenepoelom, še povečal prednost. Evenepoel pa si bo pred najtežjimi etapami, ki sledijo do nedelje še utrdil drugo mesto v skupnem seštevku, konec koncev, je največji del priprav na Tour posvetil ravno današnji 16. etapi.

Časovnica favoritov za etapno zmago

13:25 - Joshua Tarling

13:33 - Huub Artz

13:37 - Edoardo Affini

13:43 - Daan Hoole

13:58 - Filippo Ganna

14:19 - Benjamin Thomas

14:51 - Jan Tratnik

14:54 - Mads Pedersen

14:58 - Kasper Asgreen

15:01 - Luke Plapp

15:06 - Bruno Armirail

15:15 - Nelson Oliveira

15:19 - Victor Campenaerts

15:54 - Mathias Vacek

15:55 - Mauro Schmid

15:57 - Mattia Cattaneo

16:04 - Valentin Paret-Peintre

16:06 - Tobias Foss

 

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

 

16:16 - Antonio Tiberi

16:25 - Thymen Arensman

16:40 - Brandon McNulty

16:51 - Ilan Van Wilder

16:57 - Jordan Jegat

16:59 - Tom Pidcock

17:01 - Lenny Martinez

17:03 - Mattias Skjelmose

17:05 - Juan Ayuso

17:07 - Florian Lipowitz

17:09 - Paul Seixas

17:11 - Isaac del Toro

17:13 - Remco Evenepoel

17:15 – Tadej Pogačar

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