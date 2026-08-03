Dokaz, da ima tudi gorsko kolesarstvo pri nas svetlo prihodnost

V Monte Ceneriju v Švici je končano evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Za slovenske tekmovalce in predvsem tekmovalke je bilo polovično uspešno – v kratkem krosu so pokazali veliko kakovosti in nas hkrati navdahnili z optimizmom pred pomembnimi dirkami pred olimpijskimi igrami leta 2028. Veseli dejstvo, da imamo v članski konkurenci po Tanji Žakelj, ki je lani uradno končala tekmovalno pot, še vedno kolesarko, ki se lahko na največjih dirkah bori za deseterico. To je na kratkem krosu uspelo Viti Movrin, ki je končala na devetem mestu, za zmagovalko Sino Frei pa je zaostala točno za minuto. »Sicer sem zadovoljna, a sem naredila nekaj začetniških napak. Dva kroga pred ciljem sem se slabo pozicionirala, to pa me je verjetno stalo boljše uvrstitve. Od štarta sicer počutje ni bilo ...