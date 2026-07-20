Ne le Pogačar in Roglič, tudi gorsko kolesarstvo ima svetlo prihodnost

Blaž Kavčič in Vita Movrin sta postala nova državna prvaka v gorskem kolesarstvu. V Kočevju je sobotno dogajanje, ko so se kolesarji za naslov merili v kratkem krosu, zaznamovalo zelo slabo in deževno vreme, v nedeljo pa se je proga posušila in lahko smo videli lep kolesarski praznik, začinjen z nekaterimi srditimi boji za zlato kolajno ter leto nošenja dresa s slovensko trobojnico. Konec meseca sledi prvi vrhunec sezone, evropsko prvenstvo, ki ga gosti Švica.

Blaž Kavčič, član KK Završnica, je imel zelo močno konkurenco v večkratnem državnem prvaku Roku Nagliču (Calcit) in cestnih kolesarjev iz ekipe Pogi Team Gusto Ljubljana Mihaelu ter Gašperju Štajnarju, ki dokazujeta, da sta prav v vseh disciplinah pri nas povsem pri vrhu. Mihael Štajnar je državni prvak v petek že postal v kratkem krosu, v olimpijskem pa je bil boljši 20-letni Kavčič, ki je bil v cilju navdušen.

»Razmere so bile idealne in res sem užival. Z Nagličem in Štajnarjem smo se v prvih krogih malo tipali. Tudi sam nisem vedel, kakšne bodo moje noge po včerajšnjem kratkem krosu, hkrati pa sem imel še nekaj trebušnih težav. Na zadnji klanec sem napadel in uspelo mi je zdržati do cilja. Čez dva tedna nas čaka evropsko prvenstvo, potem pa bom konec avgusta nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu,« je povedal 20-letni Kavčič.

Vita Movrin zanesljivo pri dekletih

Vita Movrin je v letošnji sezoni dosegla nekaj imenitnih rezultatov. FOTO: osebni arhiv V. M.

Pri dekletih je bila Vita Movrin (Sunn Factory Racing) pred startom prva favoritinja za ubranitev zmage, a je imela močno konkurentko v aktualni mladinski svetovni prvakinji Maruši Terezi Šerkezi (Cube Factory Racing). A vendarle je Movrinova, ki v svetovnem pokalu iz dirke v dirko lepo napreduje, minuli konec tedna je bila v Andori v kratkem krosu 16., naposled slavila s prednostjo dveh minut in pol.

»Pričakalo nas je sonca in proga se je od včeraj, ko je bilo mokro, res posušila. Štartala sem na polno, točno tako kot sem si zadala, in takoj sem povedla. Do cilja sem držala prednost in vozila v svojem ritmu in na srečo mi je uspelo zmagati. Bolj kot na tekmice sem se osredotočala nase, da čim bolje odpeljem progo. Svetovni pokal v Andori je bil dober pokazatelj, da je forma dobra in upam, da jo bom prenesla na evropsko prvenstvo. Nato me čaka ena tekma v svetovnem pokalu in takoj zatem svetovno prvenstvo,« je povedala Domžalčanka, ki je dvojno krono osvojila že v lanski sezoni.

Maruša Tereza Šerkezi po napornem obdobju počasi prihaja nazaj v formo. FOTO: Cube Factory Racing

Omeniti gre še nekaj preostalih tekmovalcev in tekmovalk. Za izjemen talent velja Eva Terpin, članica ekipe Rajd Ljubljana, ki je v kategoriji U19 kljub predrti pnevmatiki slavila z velikansko prednostjo pred zasledovalkami, lepo prednost pa je med fanti v isti kategoriji imel tudi Maks Majnik (Calcit). Med amaterji je bil najboljši Tim Markelj, pri veteranih pa je slavil legendarni Peter Vesel, večkratni udeleženec vzdržljivostnih etapnih gorskokolesarskih dirk.

Gorsko kolesarstvo ima lepo prihodnost

Že minulo sezono je Vita Movrin dirkala v dresu državne prvakinje. FOTO: osebni arhiv V. M.

Nad udeležbo je bil navdušen tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar. »Organizatorji so v Kočevju glede na včerajšnje vremenske razmere naredili pravi mali čudež. Tukaj sem prvič in res sem navdušen nad celotnim centrom. Med razvojem cestnega in gorskega kolesarstva pri nas ne vidim nobenih razlik. Gorsko kolesarstvo je v vrhu tako po organizacijski plati kot po samem obisku gledalcev. Hkrati pa je scena pred prihajajočimi olimpijskimi igrami leta 2028 zelo perspektivna in mislim, da je pred dekleti in fanti svetla prihodnost,« je v Kočevju povedal Vehovar, čigar delo na čelu krovne kolesarske zveze lahko po prvih mesecih ocenimo s čisto desetko.

»Počasi se približujejo borbe za olimpijske kvote in sploh pri dekletih se bitka zaostruje. Čakata nas zanimivi dve leti, pa tudi nasploh je prihodnost svetla,« pravi Vehovar – nanašal se je na morebitno »bitko« med Vito Movrin in Marušo Terezo Šerkezi v boju za olimpijsko kvoto, a z dobrimi predstavami obeh tekmovalk ni nemogoče, da bi se Slovenija prebila celo do kvote dveh tekmovalk na igrah onkraj Atlantika.

Dirko po Franciji je po padcu zapustil Jonas Vingegaard, bitka za stopničke je sedaj še bolj odprta. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Vehovar pa se je dotaknil še dirke po Franciji, ki v teh dneh dobiva epilog. »Že kar nekoliko sem vraževeren, zato bom čisto potiho stiskal pesti za Tadeja Pogačarja. Predvsem si želim, da se bo čim bolj počasi peljal na spustih, saj na vseh etapah za tistih dvajset minut, kolikor se z vzponov spuščajo kolesarji, kar zaprem televizijo. Tudi Andreju Hauptmanu sem zadnjič po telefonu dejal, naj se Tadej pelje nekoliko bolj počasi, saj ni več tako zabavno gledati teh vratolomnih voženj,« je z nasmeškom odgovoril prvi mož zveze.