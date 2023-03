Gorskokolesarski center Mihe Šaleharja zapira vrata

Gorskokolesarski trail center v Robidišču se zaradi legalnih zapletov zapira, je lastnik centra publicist Miha Šalehar zapisal na portalu mtb.si. »Infrastruktura Robidišče Trail Centra bo v prihodnjih dneh podrta in vrnjena robidam v trajno uporabo,« je jedko pojasnil. Opozorili je, da poti trenutno niso prevozne, urejene in zavarovane, zato je vožnja nevarna in nemogoča. Vzrok zapiranja kolesarskega centra naj bi bilo nasprotovanje ostalih prebivalcev vasi.

Kot je mogoče razbrati s portala mbt.si, se je načrtovanje in izgradnja gorskokolesarskih poti v Robidišču, najzahodnejši vasi v Sloveniji, začelo leta 2016. Kaj je zapisal Miha?

Koles in krav v Robidišču ne bo več!

Letošnjo pomlad začenjamo z žalostno novico. Trail center se zaradi legalnih zapletov zapira. Seveda lahko pridete k nam spat in vozit druge posoške potke in pa seveda tiste, ki jih v bližini kopljejo sosedje Italjani. Infrastruktura Robidišče Trail Centra pa bo v prihodnjih dneh podrta in vrnjena robidam v trajno uporabo. Poti trenutno niso prevozne, urejene ter zavarovane, zato je vožnja po njih nemogoča in nevarna.

Verjetno te zanima, zakaj? Zgodila se je stokrat slišana podalpska zgodba z arhetipskim junakom, ki se je odločil, da bo iz male vasi izgnal sovražnike robid – krave s teleti in Ljubljančane s kolesi. Sledila je šentflorjanska hibridna vojna: stampedo ovajanja, inšpekcij, zašankarskih dezinformacij, poškodovanja naše lastnine, trejlov, scanja po vratih hiše in nazadnje tudi tožb, ki so nam pomagale, da se končno spametujemo.

Tako sosedska kot občinska skupnost sta namesto revitalizacije vasi po sodobnih merilih butičnega zelenega turizma raje izbrali lokalno tradicijo nenapredka. Če ne proaktivno, pa vsaj z molkom. Tako smo na koncu, če izvzamemo nekaj neiskrenih sladkih besed, ostali praktično brez vsakršne podpore. Čast izjemam, čeprav ne verjamemo več, da obstajajo. Utrujeni, upehani in s kupom stroškov mahamo z belo zastavo in se bogatejši za izkušnjo poslavljamo.

Na čudeže ne računamo več, dopuščamo pa možnost, da se zgodijo. V kolikor se bodo, boste obveščeni.

Hvala, ker ste bili z nami. Nasvidenje v naslednji zgodbi.

Miha