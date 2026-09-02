Reprezentančni kolegi o nesrečnem Pogačarju: Hitro se ti prikupi in ga imaš rad

Na kolesarski dirki po Španiji je pred nami nova sprinterska etapa, na kateri bi lahko vzpon v zadnji tretjini znova razbil glavnino. V različnih scenarijih bi se danes za visok rezultat lahko pomerila tudi Slovenca Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin Premier Tech).

Govekar spada med bolj izrazite sprinterje, ki so imeli na dosedanjih etapah veliko težav, le enkrat je prišel do lastne priložnosti, pa še takrat je bil v slabem položaju in je končal kot dvanajsti. Glivar pa je na dirko prišel kot pomočnik avstralskemu sprinterju Kadenu Grovesu, a je včeraj prišel do lastne priložnosti. Tudi on ni bil v optimalnem položaju, a je še vedno končal na spodobnem 18. mestu.

Oba slovenska predstavnika, poleg njiju so na dirki še Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Jakob Omrzel, Roman Jermakov (oba Bahrain Victorious) ter Domen Novak (UAE Emirates), pa sta se pred startom včerajšnje etape pred mikrofonom belgijske Sporze spomnila na nesrečnega Tadeja Pogačarja, ki bi mu morala na prihajajočem svetovnem prvenstvu pomagati do tretjega zaporednega naslova prvaka.

»Njegov odstop je bil seveda šok. Je kolesar, ki na najvišji ravni dirka vso sezono, in nikomur ne bi privoščil takšne poškodbe. Padec ni bil videti dobro, in čeprav nisva v isti ekipi, sva oba Slovenca. Želim mu čim hitrejše okrevanje in upam, da se bo vrnil močnejši,« je povedal Matevž Govekar.

»Je sproščen fant, zelo lahko je biti v njegovi bližini in zelo je prijazen. Zelo hitro se ti prikupi in ga imaš rad,« je povedal Godovičan, ki je bil eden ključnih pomočnikov ob obeh Pogačarjevih naslovih svetovnega prvaka.

Gal Glivar dodaja, da je Slovenja majhna in da se, sploh v kolesarski srenji, vsi med seboj poznajo zelo dobro. »Prijatelji smo. To, da sem ga videl na tleh v bolečinah, je bilo tudi zame zelo težko. Primož Roglič je še vedno zelo visoko v skupnem seštevku, zato imamo še vedno veliko razlogov za navijanje,« je povedal mladi član ekipe Alpecin Premier Tech.

Že pred dnevi se je na Pogačarja spomnil tudi Roglič. »Zanj je to kar šok. Srečo ima, da je to zanj prvič, je v povsem novi situaciji. A vseeno je to zelo slabo, da se te reči dogajajo. Nedvomno bo prišel nazaj še močnejši. Najprej mora sprejeti, da se mu je to zgodilo, potem pa se lotiti povsem novih izzivov,« se je Roglič, ki se je v karieri srečal s številnimi velikimi izzivi, dotaknil Pogačarjeve rehabilitacije.

Ta se bo začela že kmalu, saj bo v prihodnjih dneh po uspešni operaciji zapustil bolnišnico ter se doma podal na okrevanje.

V drugem tednu se bo dirka po Španiji začela razplamtevati, a pravi ognjemet gre pričakovati v tretjem tednu. Šesterica Slovencev na startu je še vedno motivirana in zagotovo bomo v prihodnjih dneh na čelu videli še koga izmed naših predstavnikov. Dirko po Španiji lahko spremljate tudi na Delo.si.