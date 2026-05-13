Predstavitvena informacija  |   Kolesarstvo

Gravel: kolo, ki je spremenilo definicijo, kaj sploh je kolesarska pot

Pred desetletjem bi moral kolesar na makadamski cesti s štirideset milimetrov širokimi plašči mimoidočemu sprehajalcu pojasnjevati, kaj točno počne.
FOTO: Grasca
FOTO: Grasca
13. 5. 2026 | 08:53
13. 5. 2026 | 10:28
Ni bil cestni kolesar, ni bil gorski. Nekaj vmes, brez kategorije, brez dirk, brez statusa. Danes na isti cesti sreča še nekaj sopotnikov, ki počnejo enako. Skupaj tvorijo segment, ki je v zadnjih letih dvignil prodajo več evropskih proizvajalcev iz mirovanja.

Gravel ni nova ideja. Prva izvedba dirke Tour de France leta 1903 je potekala po cestah, ki bi jih danes imenovali neutrjene. Paris–Roubaix še vedno teče po kockah, ki marsikoga prepričajo, da nakup širših plaščev ni razkošje. Kar je novo, je samozavestna identiteta kategorije, lasten besednjak in lasten trg, ki je v desetih letih iz garažne scene na ameriškem srednjem zahodu prerasel v eno redkih rastočih niš sicer mirne kolesarske industrije.

Začelo se je v Kansasu

Leto 2006, Emporia v Kansasu. Mreža makadamskih cest, po katerih so lokalni kmetje vozili krmo, in dirka, ki je dobila ime po izumrlem ljudstvu Kanza. Dirty Kanza, danes preimenovana v Unbound Gravel, je bila sprva eksotičen eksperiment. V prvih letih se je je udeleževalo nekaj sto kolesarjev, večinoma lokalcev, saj gravel kolo kot industrijska kategorija še ni obstajalo. Uporabljali so predelane ciklokros okvirje, širše plašče in domiselne improvizacije.

Okrog leta 2019 je disciplina pridobila status, kakršnega prej ni imela. Cestno kolo, dolgo simbol kolesarskega prestiža, se je medtem znašlo v težkem obdobju: dopinške sence, padajoča televizijska gledanost, starajoči se profil rekreativcev. Gravel je takrat ponujal nekaj, česar cestni svet že nekaj časa ni mogel: občutek odkrivanja. Manj zgodovine, manj pravil, manj sodb

FOTO: Grasca
FOTO: Grasca

Beg s ceste

Razlogi za prestop so praktični in psihološki. Ceste so glasnejše, prometnejše in v marsikateri evropski državi po podatkih nacionalnih statistik bolj nevarne kot pred desetletjem. Tudi v Sloveniji je Javna agencija za varnost prometa več let zapored opozarjala na visok delež kolesarjev med težje poškodovanimi v prometnih nesrečah. Marsikatera tedenska družinska vožnja je s tem izgubila mirno noto.

Hkrati se je zgodil generacijski premik. Kolesarji, ki so v devetdesetih spremljali Indurain in Ullricha, se približujejo petdesetim. Po sedmih urah na cestniku jih boli hrbet, sklepi pa zahtevajo manj vibracij. Gravel kolo s plašči okrog štirideset milimetrov, bolj sproščeno geometrijo in pokončnejšim položajem reši večino teh težav, ne da bi se kolesar moral odpovedati hitrosti na asfaltu. Razlika v povprečni hitrosti na ravnini je v praksi redko večja od nekaj kilometrov na uro.

K temu se je pridružil še en, manj očiten dejavnik. Strava, aplikacija, ki je v zadnjem desetletju postala referenčna točka rekreativnega kolesarjenja, je sčasoma začela ločevati gravel segmente od asfaltnih. S tem so vozniki dobili lasten prostor za primerjavo. Posledica so novi cilji in nove ambicije, neodvisne od dosežkov tistih, ki ostajajo na cesti. V isti premik je vstopilo tudi električno kolo, ki je dolge ture po neutrjenih makadamih odprlo skupini kolesarjev, ki bi se klasičnim disciplinam že odpovedala.

FOTO: Grasca
FOTO: Grasca

Industrija je trend dohitela in ga potem požrla

Specialized Diverge iz leta 2014 velja za enega prvih resnih industrijskih poskusov, čeprav so manjši proizvajalci, kot sta Salsa s svojim Warbirdom in Niner, kategorijo definirali še prej. Do leta 2018 so vsi veliki igralci ponujali vsaj en model. Danes povprečen prodajni katalog evropskega proizvajalca obsega tudi po deset gravel modelov, včasih več, kot jih ponuja v cestnem programu. Cestno kolo, ki je še desetletje prej narekovalo prioritete razvojnih oddelkov, je v tem premiku izgubilo del svoje strateške teže.

Takšna nasičenost prinaša svoje težave. Razlika med vstopnim in vrhunskim modelom je danes večja kot pri večini drugih kategorij. Vstopno gravel kolo si geometrijo pogosto deli z mestnimi turnimi kolesi, vrhunsko pa se po teži in togosti približuje dirkalnim cestnikom. Kupec, ki v segment vstopa prvič, brez resnega svetovanja v trgovini med njimi le težko izbere.

Tehnologija se je prilagodila. Pogonski sklopi z eno samo verižno zvezdo, tubeless plašči, fleksibilnejši karbonski okvirji in vse pogosteje teleskopska sedežna opora so si utrli pot z gorskega segmenta v cestnemu sorodno disciplino. Mimogrede so spremenili še nekaj: pri širših plaščih in zmernejši geometriji je servisiranje doma postalo dostopnejše, pri vrhunskem cestnem segmentu pa zaradi vse bolj integriranih komponent vse manj.

Razvil se je tudi vmesni podsegment, ki ga marsikdo pred petimi leti ne bi pričakoval. Električno kolo z gravel geometrijo je v zadnjih nekaj letih postalo eden hitreje rastočih delov trga. Namenjeno je tistim, ki želijo preživeti dolg dan v naravi brez fizičnih posledic v ramah in stopalih. Pri kakovostnih izvedbah je motor vgrajen v os pogonske enote, kar omogoča naravnejši občutek vožnje in boljšo razporeditev teže na neutrjenih podlagah.

Pohorje, Kras in Karavanke

Slovenija je za to kategorijo nenavadno primerna. Mreža gozdnih in poljskih cest, ki jih upravljajo Slovenski državni gozdovi in lokalne skupnosti, obsega po ocenah več tisoč kilometrov makadama, predvsem v pohorskem, kočevskem in dolenjskem območju. Kraške makadamske ceste, ki povezujejo vasi nad Sežano, so zaradi specifične podlage in razgledov med kolesarji iz Italije in Avstrije postale priljubljen cilj za konec tedna. Ravno na takšnih terenih gravel kolo upraviči svojo vsestransko zasnovo bolj kot v kateri koli drugi disciplini.

Domača scena se je organizirala razmeroma pozno. Manjši dogodki na Pohorju, v okolici Bohinja in na Krasu dokazujejo, da prostor za rast obstaja, čeprav se slovenski kolesarji zaradi geografije in turistične logike pogosto raje odpravijo na čezmejne ture v Furlanijo ali na avstrijsko Koroško. Tam je opaziti tudi vse več gostov, ki za vožnjo izbirajo električno kolo, saj omogoča daljše dnevne razdalje in vzpone, ki bi sicer ostali zunaj dosega rekreativnih voznikov.

Tudi prodaja sledi temu vzorcu. Slovenski distributerji poročajo, da gravel segment raste opazno hitreje od tradicionalnih kategorij. Cestno kolo še vedno predstavlja prestiž, tradicijo in del klasičnega kolesarskega imaginarija, gravel pa rast in posel. Pred desetletjem bi se to razmerje zdelo nemogoče, danes je ekonomska realnost trga.

FOTO: Grasca
FOTO: Grasca

Drugačen ritem

Tisto, kar je gravel pravzaprav spremenil, ni geometrija ali širina plašča. Spremenil je odnos do tega, kaj kolesarjenje sploh je. Kultura zadnjih treh desetletij je temeljila pretežno na merjenju: vatih, srčnem utripu, času vzpona, povprečni hitrosti. Strava je to logiko zapeljala do skrajnosti, danes pa jo dopolnjujejo še senzorji moči, ki so se z dirkalnih kategorij preselili v rekreativne. Tudi električno kolo se je v tem obdobju oddaljilo od svojih turističnih korenin in vstopilo na ozemlje, kjer se vati in moč merijo enako natančno kot pri tekmovalnih modelih.

Gravel deluje drugače. Težko je primerjati čase na poti, ki jo dež po vsakem koncu tedna preuredi. Voziti v tesni skupini se ne da, ko podlaga zahteva linijo, izbrano v zadnjem trenutku. Hitrostni rekordi nimajo smisla, ko se na sredini odseka ustaviš zaradi srnjadi ali razgleda, ki je bolj redek od katere koli rekordne sekunde. Kjer cestno kolo gradi vrednost na natančni disciplini in nepretrganem trenažnem dnevniku, se gravel takšnemu računovodstvu izmika.

V dobrem desetletju se je iz tega razvilo nekaj v športnem kolesarstvu redkega: disciplina, ki je računalniška kontrola nikoli povsem ne ujame. Prav v tem je morda njen največji adut. Generacija, ki ji je športno kolesarjenje dolgo pomenilo predvsem številke, je dobila izgovor za vožnjo brez števca. Za marsikoga je to dovolj velika sprememba, da na hišnem stojalu zdaj poleg cestnika visi še drugo kolo, drugačnih namenov.

Naročnik oglasne vsebine je Grasca, d.o.o.

