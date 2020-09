FOTO:Greg Lemond: To je rojstvo velikega, velikega šampiona

Sta popolna stroja in obenem tudi prijetna fanta, je pod fotografijo, na kateri sta slovenska junaka, zapisal Mark Cavendish.

Ljubljana – Zgodovinski slovenski dvoboj na dirki po Franciji je z nepričakovanim razpletom pritegnil veliko pozornosti tudi številnih tujih spremljevalcev kolesarstva in športa nasploh. Ti so na družbenih omrežjih kar tekmovali med seboj, kdo bo postregel z udarnejšim presežnikom pri opisu epske predstavena odločilni sobotni vožnji na čas.Mladi šampion s Klanca pri Komendi si je z neverjetnim kronometrom zagotovil najbolj čislano rumeno majico vodilnega v svetu kolesarstva in si z njo podaril najlepše darilo za 22. rojstni dan, ki ga praznuje prav danes. Hkrati so mnogi sočustvovali s Tadejevim nesrečnim reprezentančnim kolegom, ki je tik pred ciljem izgubil že skoraj dobljeno zmago na prestižnem Touru.Navdušenja nad slovenskim obračunom za lovoriko ni skrival niti Američan, ki je pred 31 leti francosko »pentljo« v dvoboju z domačim matadorjemodločil na podoben način, kot je to uspelo »Pogiju«. »Pred televizijo sem kričal tako glasno, kot sem sam pri svojem podvigu. To je rojstvo velikega, velikega šampiona,« je bil nad Tadejem očaran 59-letni Kalifornijec., zmagovalec predlanske francoske pentlje, je prek twitterja nemudoma čestital Pogačarju. »To je bilo bolno! Na drugi strani pa je treba sočustvovati z Rogličem in celotno ekipo Jumbo Visma. Bili so neverjetni, izgubili pa so na najslabši možni način,« je zapisal 34-letni Valižan.Nekoliko dlje, skoraj 24 ur, je za čestitke potreboval kenijsko-britanski šampion. Verjetno je tudi sam – tako kot »Pogi« – potreboval več časa, da je dojel, kaj je uspelo mlademu Slovencu. »Čestitke Pogačarju in njegovi ekipi UAE Emirates za fenomenalno odpeljani Tour in hkrati sočutje za Rogliča in njegovo moštvo Jumbo Visma, da so bili tako blizu zmagi,« je razplet pospremil štirikratni zmagovalec dirke po Franciji (v letih 2013, 2015, 2016 in 2017).Britanski zvezdnikje pod fotografijo, na kateri sta oba slovenska kolesarska junaka, pripisal, da sta popolna stroja in obenem tudi prijetna fanta, nekdanji škotski aspa je po sobotnem kronometru le na kratko zapisal: »On je (še)le otrok.« Nekdanji avstralski vrhunski šprinterse je čudil Tadejevi (pre)moči, ob tem pa je dodal, da je bila to najbolj razburljiva in presenetljiva vožnja na čas, kar jih je imel doslej priložnost gledati in komentirati.Oglasil se je tudi sloviti, ki se je med letoma 1999 in 2005 kar sedemkrat zapored veselil končne zmage na Touru. Seveda ob tem ne smemo pozabiti pripisati, da si je pomagal s prepovedanimi poživili. »To je bila ena od najboljših predstav, kar smo jih kadar koli videli v kolesarstvu. Popolnoma neverjetna zmaga Pogačarja na 20. etapi,« je čivknil 49-letni Američan, medtem ko se je obetavni novozelandski dirkač, ki z Lanceom seveda ni v sorodu, vprašal, kaj je imel Tadej v soboto za zajtrk. Izjemnega nastopa novopečenega zmagovalca Toura ni prezrl niti španski motociklistični šampion, ki se je s pomočjo emotikona priklonil pred Tadejem Pogačarjem.Nad »Pogijem« kajpak ne skrivajo navdušenja niti v tujih medijih. »Videli smo najboljšo predstavo v zgodovini tega športa,« so poudarili na Eurosportu, pri BBC Sport pa je bilo mogoče prebrati, da je zmaga Pogačarja pred velikim favoritom Rogličem eden od najbolj dramatičnih zasukov v zgodovini dirke po Franciji.Novinar časnika The Guardian je zapisal, da je Tadej prikazal eno od najbolj herojskih voženj v zgodovini Toura. V spletni izdaji francoskega dnevnika Le Monde so razplet razburljivega slovenskega dvoboja pospremili z naslednjimi besedami: »Pogačar je s prestola vrgel Rogliča in mu pred zadnjo etapo vzel rumeno majico.« V španskem Asu pa so zapisali: »Pogačar piše zgodovino. Uspelo mu je nemogoče, zmaga v etapi in zmaga na Touru.«