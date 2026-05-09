Urugvajsko veselje na Giru, etapo zaznamoval grozljiv padec (VIDEO)

Na mokri drugi etapi dirke po Italiji v Bolgariji je zmagal Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), ki je Urugvaju privozil prvo zmago na tritedenskih dirkah, za nameček pa je oblekel tudi rožnato majico. Etapo je zaznamoval hud padec v zadnjih 25 kilometrih, v katerem se je poškodovalo veliko kolesarjev, iz boja za skupno zmago je odpadel Adam Yates (UAE Emirates), z napadom pa se je preizkusil tudi Jonas Vingegaard.

V mokrih razmerah sta se v pobeg podala kolesarja Polti VisitMalte Mirco Maestri ter nosilec modre majice najboljšega hribolazca Diego Pablo Sevilla. Presenetljivo se jima ni pridružil nihče drug, saj je bila danes priložnost kar lepa, obenem pa je bilo na trasi na razpolago tudi precej točk v različnih razvrstitvah. Ubežnika sta bila ujeta daleč pred ciljem, ki je vnovič ponudil spektakularen boj za rožnato majico.

Glavnino je 23 kilometrom pred ciljem zaustavil zelo hud padec. Na tleh je grdo pristal Adam Yates ki je nadaljeval dirko, nekaj fantov pa je obležalo na tleh. Ker na trasi ni bila dovolj reševalnih vozil, je bila dirka nekaj časa ustavljena.

Ekipa UAE Emirates je izgubila dva kolesarja – prvi je na tleh pristal Marc Soler, ki je dirko zapustil na nosilih, to pa pomeni, da ga skoraj zagotovo ne bomo videli na dirki po Franciji, kjer bi moral pomagati Tadeju Pogačarju. Prav tako je v reševalnem vozilu končal njegov ekipni kolega Jay Vine, Jhonatan Narváez je bil precej potolčen, odstopil je tudi Ådne Holter (Uno-X Mobility). Ekipo Bahrain Victorious na čelu s športnimi direktorjem Gorazdom Štangljem je pretresel tudi odstop Santiaga Buitraga.

Jonas Vingegaard je bil danes izjemno močan, a imel je dva dobra tekmeca. FOTO: Luca Bettini/AFP

Na zaključnem vzponu na Ljaskovec je v zaključku močan ritem navila ekipa Visma-Lease a Bike, že takoj je bil povsem pri čelu danski junak Jonas Vingegaard, ki je napadel 11,5 kilometra pred ciljem. Dancu sta sledila le Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) in Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarche), v ozadju pa jih je lovila nekoliko večja zasledovalna skupina.

Trojica je bila ujeta v zadnjem kilometru in za zmago se je tako udarila velika glavnina. Po pomoči Cristiana Scaronija je do zmage prišel njegov ekipni kolega Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), ki je Urugvaju prinesel prvo rožnato majico v zgodovini. Iz bitke za skupno zmago sta izpadla Derek Gee-West (Lidl-Trek) in Adam Yates, ostali favoriti pa so bili varno v glavnini.

Adam Yates je bil v cilju močno potolčen. Tako psihično, kot tudi fizično. Vprašanje, ali ga bomo na Giru še videli. FOTO: Luca Bettini/AFP

Z izjemo nesrečne trojice so v cilj prišli vsi ostali kolesarji, a nekaj jih je bilo močno okrvavljenih. Zato gre pričakovati, da bomo pred jutrišnjo etapo videli še kakšen odstop, omeniti pa gre, da že danes ni štartal italijanski hitras Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), ki je bil na tleh v prvi etapi. Danes jo je hudo skupil njegov rojak Anrea Vendrame (Jayco Alula).

Jutri je na sporedu še zadnja etapa tridnevnega izleta po Bolgariji. Iz Polvdiva, najstarejšega mesta v Evropi, se bo karavana podala proti Sofiji, kjer si lahko obetamo še drugi šprinterski obračun najboljših hitrašev v karavani. Na polovici etape glavnino čaka vzpon na Borovec (9,2 km, 5,3 %), ki bi v težave lahko spravil koga izmed težjih fantov.