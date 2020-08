FOTO:Grozovit padec na Poljskem, sreča Mezgeca (VIDEO)

Varšava

Luka Mezgec je na začetku sezone v dobri formi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Brez razglasitve zmagovalcev

- Kolesarska dirka po Poljski je skoraj točno leto po smrtni nesrečidoživela nov hud udarec.V šprintu prve etape v Katovicah je Nizozemecpri hitrosti 80 km/h s komolcem izrinil rojaka, tako da je ta padel najprej na ogrado, nato pa z glavo trčil v uradnega fotografa. Po poročilih sta oba težje poškodovana.Oba so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kolesar naj bi bil po poročilih poljske televizije v umetni komi, fotograf pa v kritičnem stanju.Slovenskemu kolesarju ekipe Mitchelton-Scottsicer dirka po Poljski še naprej leži. V prvi etapi je zasedel tretje mesto, potem ko so diskvalificirali nesojenega zmagovalca Groenewegna. V cilj je sicer prišel četrti.Groenewegen je tik pred ciljem hitro spremenil smer, potisnil Jakobsena ob ogrado, tako da je ta grdo padel, a čez ciljno črto, tako da je vseeno zasedel drugo mesto, po Groenewegnovi diskvalifikaciji pa celo prvo. A to mu bo v slabo tolažbo, sej je gotovo utrpel resne poškodbe.Groenewegen je v ekipi Jumbo Visma moštveni kolegaki ga na tej dirki ni.Podelitve nagrad najboljšim ni bilo. Neprevidnega in preveč agresivnega Groenewegna bi utegnila doleteti tudi civilna tožba.Mezgec je na dirki edini slovenski predstavnik. Lani je v Katovicah dosegel eno od dveh etapnih zmag. V karieri je imel že veliko smole, tokrat pa jo je srečno odnesel brez prask. Lani se je hudo poškodoval na dirki po Španiji. Verjetno bo edini izmed prve trojice štartal na jutrišnji etapi.