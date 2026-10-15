Francoz v ciljnem šprintu oviral Slovenca, ta je jezno udaril po krmilu (VIDEO)

Belgijski kolesar Milan Fretin (Cofidis) je dobil tretjo etapo Dirke po Gvangšiju na Kitajskem, zadnje preizkušnje na ravni svetovne serije v letošnji sezoni. Vodilnemu v skupnem seštevku Paulu Magnierju je v odločilnih metrih sprinta ponagajala tehnična težava, oviral pa je tudi najboljšega Slovenca Matevža Govekarja (Bahrain Victorious). Hitro Godovičan je bil v zaključku v dobrem položaju, ker pa ga je Francoz oviral, pa je ob prihodu v cilj jezno udaril po krmilu. Končal je na 13. mestu.

Za največjo dramo je poskrbel vodilni v skupnem seštevku Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Francoz, ki je dobil uvodno etapo, v drugi pa osvojil drugo mesto, je bil tudi tokrat v odličnem položaju za zmago, a se mu je v odločilnih metrih sprinta odpel kolesarski čevelj. Tehnična težava mu je preprečila boj za novo etapno slavje, hkrati pa je za seboj močno oviral Govekarja in Nemca Maxa Kanterja (XDS Astana).

V zaključku so se v ospredju zvrstili sprinterski vlaki več ekip, tudi Bahrain Victorious je Govekarja pripeljal v dober položaj. Juan Sebastián Molano iz ekipe UAE Emirates je sprint začel že približno 400 metrov pred ciljem, vendar ga je Fretin prehitel po drugi strani ceste in se veselil zmage. Po včerajšnji zmagi je davi do drugega mesta prišel Nizozemec Frits Biesterbos (Picnic PostNL)

Četrto mesto je osvojil Fabio Jakobsen (Visma Lease a Bike), ki se počasi vrača med najboljše, Žak Eržen (Bahrain Victorious) ni končal v glavnini. Govekar je že v prvih dveh etapah poskusil s šprintom, a je bil slabo postavljen. Vedno je končal med prvo petnajsterico, z nekaj več sreče pa bi lahko končal tudi veliko višje.