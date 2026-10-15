  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Francoz v ciljnem šprintu oviral Slovenca, ta je jezno udaril po krmilu (VIDEO)

Na Kitajskem poteka še zadnja dirka svetovne serije v letošnji kolesarski sezoni. V zaključku je bil v boju za viden rezultat tudi Matevž Govekar.
Matevž Govekar je najboljši Slovenec na kitajski preizkušnji. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Galerija
Matevž Govekar je najboljši Slovenec na kitajski preizkušnji. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Matic Rupnik
15. 10. 2026 | 10:44
2:10
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Belgijski kolesar Milan Fretin (Cofidis) je dobil tretjo etapo Dirke po Gvangšiju na Kitajskem, zadnje preizkušnje na ravni svetovne serije v letošnji sezoni. Vodilnemu v skupnem seštevku Paulu Magnierju je v odločilnih metrih sprinta ponagajala tehnična težava, oviral pa je tudi najboljšega Slovenca Matevža Govekarja (Bahrain Victorious). Hitro Godovičan je bil v zaključku v dobrem položaju, ker pa ga je Francoz oviral, pa je ob prihodu v cilj jezno udaril po krmilu. Končal je na 13. mestu. 

image_alt
Ista trasa, isti navijači, a sedemkrat nižji nagradni sklad za kolesarke

Za največjo dramo je poskrbel vodilni v skupnem seštevku Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Francoz, ki je dobil uvodno etapo, v drugi pa osvojil drugo mesto, je bil tudi tokrat v odličnem položaju za zmago, a se mu je v odločilnih metrih sprinta odpel kolesarski čevelj. Tehnična težava mu je preprečila boj za novo etapno slavje, hkrati pa je za seboj močno oviral Govekarja in Nemca Maxa Kanterja (XDS Astana). 

V zaključku so se v ospredju zvrstili sprinterski vlaki več ekip, tudi Bahrain Victorious je Govekarja pripeljal v dober položaj. Juan Sebastián Molano iz ekipe UAE Emirates je sprint začel že približno 400 metrov pred ciljem, vendar ga je Fretin prehitel po drugi strani ceste in se veselil zmage. Po včerajšnji zmagi je davi do drugega mesta prišel Nizozemec Frits Biesterbos (Picnic PostNL)

Četrto mesto je osvojil Fabio Jakobsen (Visma Lease a Bike), ki se počasi vrača med najboljše, Žak Eržen (Bahrain Victorious) ni končal v glavnini. Govekar je že v prvih dveh etapah poskusil s šprintom, a je bil slabo postavljen. Vedno je končal med prvo petnajsterico, z nekaj več sreče pa bi lahko končal tudi veliko višje. 

 

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Haag

Ista trasa, isti navijači, a sedemkrat nižji nagradni sklad za kolesarke

Na kolesarski dirki Eneco Tour je veliko prahu dvignil nagradni sklad za moško in žensko dirko, ki sta potekali istočasno na enaki trasi.
Matic Rupnik 15. 10. 2026 | 10:29
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo v 2026

Hvastija upa, da bo Roglič vztrajal, veseli se lačnega Pogačarja

Čeprav je izpustil dirkaško jesen, slovenski kolesarski šampion leto 2026 končuje daleč pred vsemi. Seixas bo grožnja, med odkritji sezone tudi Omrzel.
Miha Hočevar 14. 10. 2026 | 12:12
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Maribor

Peter Prevc s sporočilom Primožu Rogliču: Imam privilegij, da idoli so kolegi

Na Zlatem krogu Primoža Rogliča se je v Mariboru zbralo veliko znanih imen, tudi nekateri priljubljeni slovenski športniki.
14. 10. 2026 | 10:40
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Zdravniki potrdili, da ima papež pljučnega raka

Histološka preiskava med posegom je potrdila pljučni adenokarcinom, na katerega so zdravniki sumili na podlagi predoperativnih preiskav.
S prizorišča:Gašper Završnik 13. 10. 2026 | 22:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Mediji

Novinarjem vodstvo ponudilo odpravnine in 48 ur za odločitev o odhodu

Novo vodstvo srbskega portala Nova.rs je kljub nasprotovanju uredništva za odgovornega urednika imenovalo Marka Stjepanovića, ki prihaja iz provladnega Blic.
14. 10. 2026 | 12:14
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Gospodarska rast

Faris Kočan: Pred nami je doba pošasti

V gradbeništvu se napoveduje novi šok. Nemško gospodarstvo pošilja pozitivne signale.
Aleksandar Lukić 14. 10. 2026 | 04:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Maribor

Peter Prevc s sporočilom Primožu Rogliču: Imam privilegij, da idoli so kolegi

Na Zlatem krogu Primoža Rogliča se je v Mariboru zbralo veliko znanih imen, tudi nekateri priljubljeni slovenski športniki.
14. 10. 2026 | 10:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Finančni kompas
Vredno branja

Ali se splača investirati 30 ali 50 evrov na mesec?

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Ste kdaj pogledali, kaj se dogaja za ograjo?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
15. 10. 2026 | 09:29
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ 2026

Slovensko visokotehnološko podjetje, ki mu zaupa svetovna farmacija

Podjetje Sensum nudi industrijske rešitve na področju strojnega vida. Izdelali so naprave, ki so na tehnološki lestvici nekaj stopničk višje od konkurenčnih.
Marjana Kristan Fazarinc 15. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ 2026

Postavljajo standarde v svetovnem žagarstvu

Podjetje Mebor je med globalno najprodornejšimi ponudniki žag za rez hlodovine in vodilno podjetje v segmentu horizontalnih tračnih žag.
Milka Bizovičar 15. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Kako se raziskovalna zamisel spremeni v zdravilo

Kakšna je sodobna farmacevtska proizvodnja? Za enim uspešnim zdravilom stoji na tisoče neuspešnih poskusov in let raziskovalnega dela.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 10. 2026 | 17:16
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Plačila prihodnosti

Ko umetna inteligenca kupuje namesto nas

Kakšna bo prihodnost plačil? Si lahko predstavljate, kaj bodo z našo identiteto in denarjem lahko počeli agenti UI?
Miran Varga 13. 10. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Matevž GovekarDirka po GvangšijukolesarstvoMilan FretinPaul MagnierŽak Eržen

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Hrvaška zavira pot Črne gore: odprto vprašanje vojnih zločinov in odškodnin

Zagreb od Podgorice zahteva napredek pri razčiščevanju vojnih zločinov iz devetdesetih let, odškodninah za nekdanje zapornike in določitvi meje.
15. 10. 2026 | 13:19
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Sally Rooney

Irska pisateljica v Združenem kraljestvu umika knjige iz prodaje

Nadaljnje izdajanje in prodaja njenih del v Veliki Britaniji bi lahko zaradi njene podpore skupini Palestine Action pomenila resno kaznivo dejanje.
15. 10. 2026 | 12:56
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (15. 10.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 15. 10. 2026 | 12:45
Preberite več
Šport  |  Tenis
Vredno branja

Žiga Šeško kot prvi Slovenec na turniju, kjer so se kalili najboljši

Mladenič, ki vztrajno premika meje slovenskega tenisa, si je za konec mladinske kariere zagotovil še nastop na zaključnem mastersu sezone.
15. 10. 2026 | 12:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lokalne volitve

Slavoj Žižek in Miha Mazzini na ljubljanski listi Levice

Sokoordinator Levice Luka Mesec je vložil kandidaturo za ljubljanskega župana. Na njegovi listi je več znanih imen, med njimi tudi svetovno znani filozof.
15. 10. 2026 | 12:12
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (15. 10.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 15. 10. 2026 | 12:45
Preberite več
Šport  |  Tenis
Vredno branja

Žiga Šeško kot prvi Slovenec na turniju, kjer so se kalili najboljši

Mladenič, ki vztrajno premika meje slovenskega tenisa, si je za konec mladinske kariere zagotovil še nastop na zaključnem mastersu sezone.
15. 10. 2026 | 12:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lokalne volitve

Slavoj Žižek in Miha Mazzini na ljubljanski listi Levice

Sokoordinator Levice Luka Mesec je vložil kandidaturo za ljubljanskega župana. Na njegovi listi je več znanih imen, med njimi tudi svetovno znani filozof.
15. 10. 2026 | 12:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NOVE PNEVMATIKE

Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Na cesti bo prevozil do 762 kilometrov. A to ni njegova največja prednost

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
14. 10. 2026 | 07:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Delo 12. 10. 2026 | 12:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
13. 10. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
KAKOVOST

Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
15. 10. 2026 | 10:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako nevarno je njihovo delo?

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
12. 10. 2026 | 15:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Na napotnici piše »hitro«. Kako dolgo boste v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
13. 10. 2026 | 09:32
Preberite več
Kultura  |  Oder
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo