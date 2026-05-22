Kolesarstvo

Hat-trick Astane, oboleli Vingegaard čaka gorsko etapo

Na kolesarski dirki po Italiji so priložnost dobili ubežniki. Jutri je na sporedu zelo zahtevna gorska etapa, na kateri bomo videli razlike med favoriti.
Alberto Bettiol je bil na današnji etapi praktično domačin. FOTO: Luca Bettini/AFP
Matic Rupnik
22. 5. 2026 | 17:08
22. 5. 2026 | 17:10
Na 109. kolesarski dirki po Italiji so na 13. etapi s ciljem v Verbanii priložnost za dokazovanje dobili ubežniki. Po srditem boju se je naprej prebila petnajsterica, svoje druge etapne zmage na domači tritedenski dirki pa se je razveselil nekdanji italijanski državni prvak Alberto Bettiol iz moštva XDS Astana. 

Andrej Hauptman: Za Tour bo Tadej vrhunsko pripravljen

Profil etape je spominjal na spomenik od Milana do Sanrema, zaključek pa je bil nekoliko zahtevnejši. Trinajst kilometrov pred ciljem so kolesarji prišli na vrh vzpona Ungiasca (4,7 km, 7 %) in že kmalu je bilo jasno, da šprinterjev ne bomo videli v ospredju. 

Bettiol je 15 kilometrov pred ciljem sledil napadu Andreasa Leknessunda (Uno-X Mobility), ki je v zaključnih metrih vzpona popustil in je tako še drugič na letošnjem Giru končal na drugem mestu. XDS Astana je medtem osvojila že svojo tretjo etapno zmago na letošnji rožnati pentlji, s tem pa zaostaja samo še za Emirati, ki imajo štiri etapne zmage.

»Že to, da je bila danes v cilju moja celotna družina in tudi druga družina, je bila zame zmaga. Na takšno zmago se je splačalo čakati dve leti. V zadnjih 50 kilometrih sem poznal vsak ovinek in tudi ta vzpon sem že prevozil velikokrat. Vedel sem, da moram na zadnji kilometer vzpona priti svež,« je v cilju povedal Bettiol. 

Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) ima pred Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) še vedno 33 sekund prednosti – četudi Portugalec še vedno ne spada med glavne favorite, pa vse bolj izgleda, da bi to dirko po Italiji res lahko končal med najboljšimi desetimi. Razburljiv bo tudi boj za drugo in tretjo stopničko, saj so Thymen Arensman (Netcompany Ineos), Jai Hindley, Giulio Pellizzari (oba Red Bull Bora Hansgrohe), Ben O’Connor (Jayco Alula) in Felix Gall (Decahtlon CMA CGM) zelo blizu.

Ena izmed najtežjih etap letošnje dirke. FOTO: Giro

Jutri je na sporedu prva prava gorska etapa, ko bodo kolesarji v dolini Aoste začeli 133-kilometrsko traso preko štirih kategoriziranih vzponov do zaključnega vzpona na Gressan (16,6 km, 7 %). Pričakovati gre prve večje razlike in morda bo Jonas Vingegaard, ki je bil pred dnevi nekoliko bolan, končno slekel Afonsa Eulalia.

»Imeli smo nekaj kašljanja in žgečkanja v grlu med kolesarji, a zdaj vse izgleda v redu,« je po včerajšnji etapi povedal športni direktor Visme Jesper Mørkøv, ki je potrdil, da je imel težave tudi Vingegaard. 

V pobegu bi se lahko znašli dobri hribolazci kova Harold Martin Lopez (XDS Astana), Jefferson Cepeda (EF Education EasyPost) ali Giulija Cicconeja (Lidl-Trek), visoka pričakovanja pa bodo imeli tudi Movistarjevi Enric Mas, Einer Rubio in Juan Pedro Lopez. 

