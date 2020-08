Hauptman: Nikogar še ne gre odpisati pred Tourom

Ljubljana – Kriterij Dauphiné, zadnja etapna kolesarska preizkušnja svetovne serije pred štartom Toura 29. t. m., bi moral razkriti razmerja moči pred vrhuncem sezone. In enotedenska francoska dirka je v prvih treh dneh to nalogo tudi opravila, nato pa je sledila zmešnjava, ki je do daleč najodmevnejše zmage doslej popeljala 24-letnega Kolumbijca Danija Martineza (Education First), pred začetkom boja za rumeno majico pa pustila kopico odprtih vprašanj.Za slovenske ljubitelje kolesarstva se najpomembnejši odgovor sicer ni spremenil. Primož Roglič je kljub padcu v 4. etapi, po katerem ni nastopil v sklepni 5. etapi, še vedno med ...