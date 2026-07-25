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Kolesarstvo

Hauptmana skrbi, da bo Pogačar spet dirkal v Parizu

Športni direktor ekipe UAE se bo pete zmage na Touru veselil šele po cilju na Elizejskih poljanah.
Tadej Pogačar je na oder za zmagovalce Toura potegnil Isaaca del Tora, ki bo končal na 3. mestu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar je na oder za zmagovalce Toura potegnil Isaaca del Tora, ki bo končal na 3. mestu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Hočevar
25. 7. 2026 | 19:18
2:59
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Peta zmaga Tadeja Pogačarja na Touru je malodane pod streho, za slovenskim šampionom so vse gorske preizkušnje, po katerih njegova prednost pred drugouvrščenim Remcom Evenepoelom (Red Bull Bora Hansgrohe) znaša 6:26. A Andreju Hauptmanu, športnemu direktorju pri ekipi UAE bo povsem odleglo šele na jutrišnjem cilju v Parizu.

»Ne smemo pozabiti na Montmartre in spust, ki nam bo še kravžljav živce. Vesel sem, ponosen sem na naše ekipno delo. Videli ste, kako smo trpeli nekaj dni nazaj. Fantje so se sestavili, del Toro pa je imel najboljšega kolesarja na svetu za pomočnika,« je slovenskim novinarjem na Alpe d'Huezu povedal Hauptman.

V kraljevski 20. etapi si Pogačar ni le zagotovil končne zmage, za seboj je na pariški oder za zmagovalce potegnil tudi moštvenega kolega Isaaca del Tora.

»Tadej je povedal, da se dobro počuti, da ni težav, da bo on narekoval tempo. Rekli smo jima, da morata paziti, ker je Paul Seixas odličen kolesar, njegov moštveni kolega Matthew Riccitello pa je čakal celo etapo na morebiten napad. Na zadnjem vzponu se je del Toro odlično počutil napadel in Tadej ga je odpeljal do cilja,« je Hauptman razkril, kako je padla odločitev o Pogačarjevi celodnevni pomočniški vlogi.

Niso razmišljali o etapni zmagi

Izkazalo se je, da je bila dosegljiva tudi etapna zmaga, Evenepoel se je s pospeškom v zadnjih dveh kilometrih in pol zmagovalcu Richardu Carapazu (EF Education) približal na le 26 sekund zaostanka. Vendar pri ekipi UAE, ki se je dan prej veselila izjemne Pogačarjeve zmage na Alpe d'Huezu, niso razmišljali o tem.

Tadej Pogačar se je pred slovenskimi navijači tokrat izkazal kot izvrsten pomočnik. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Tadej Pogačar se je pred slovenskimi navijači tokrat izkazal kot izvrsten pomočnik. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

»Vedeli smo, kakšni so zaostanki, tudi to, da je Sepp Kuss padel. Predvsem smo naše kolesarje obvestili, da se jim ne bi zgodilo isto. Fantoma sem vseskozi govoril, naj pazita po klancu navzdol, ker je bila cesta v zelo slabem stanju, valovita. Nismo želeli, da se nam v zadnjih kilometrih pripeti kakšna nesreča,« je nadaljeval Hauptman.

Za Pogačarjevo šesto etapno zmago na tem Touru ni šlo tvegati rumene in bele majice. A Pogačar neizmerno uživa v dirkanju in bi se lahko v bitko za vrh podal tudi na skrajšani sklepni pariški preizkušnji s tremi vzponi (in spusti) na Montmartre.

Andrej Hauptman na Touru še sedmič spremlja Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar
Andrej Hauptman na Touru še sedmič spremlja Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar

»Ravno to me skrbi,« je še povedal Hauptman, ki se bo jutri že petič skupaj s Pogačarjem veselil na Elizejskih poljanah.

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