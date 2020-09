Hirschiju valonska puščica, Pogačar deveti

Liege – Švicarski kolesar Marc Hirschi je zmagovalec 84. valonske puščice. Mladi član moštva Sunweb je belgijsko preizkušnjo v Ardenih po izjemnem šprintu končal pred Francozom Benoitom Cosnefroyjem (Ag2r La Mondiale) in Kanadčanom Michaelom Woodsom (EF Pro Cycling). Zmagovalec letošnje dirke po Franciji Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil deveti.



Dolgo je v ospredju bežal mladi Belgijec Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-step), del četverice, ki je glavnini ubežala v začetku 202 kilometra dolge preizkušnje. Mladeniču se je morda obetala celo izvrstna uvrstitev, a je štiri kilometre pred koncem padel in dovolil, da se mu je pridružil Rigoberto Uran, ki je naskakoval prvo zmago za Kolumbijo na tej ardenski klasiki.

Pogačar ni bil kos pospeševanju

Toda v ozadju je močan ritem navijala Pogačarjeva ekipa, ki je želela slovenskega zvezdnika v dobrem položaju pripeljati ob vznožje vzpona na legendarni Mur de Huy (en kilometer, 11,8-odstotni naklon). Pogačarja je do vzpona pripeljal rojak Jan Polanc, 22-letnik s Klanca pri Komedni pa je večji del klanca sledil Švicarju Hirschiju, enemu od glavnih favoritov za zmago na prvi od letošnjih treh jesenskih ardenskih klasikah.



V najdaljšem zadnjem kilometru v profesionalnem kolesarstvu je veliko dela opravil Richie Porte (Trek-Segafredo), Pogačar pa pospeševanju Woodsa in nato še Hirschija ni mogel slediti. Na koncu je v drugem poskusu na valonski puščici osvojil deveto mesto. Lani je bil ob debiju 53.



V nedeljo Pogačarja in preostale najboljše kolesarje, ki se niso odločili za nastop na Giru, čaka drugi del ardenskega trojčka, preizkušnja Liege-Bastogne-Liege.