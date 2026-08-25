Hotel z eno zvezdico junak Vuelte, vpleten tudi Pogačar

Tretja etapa Vuelte, dolga 174 kilometrov, je kolesarje vodila od Gruissana proti Font-Romeuju, prvi ciljni vzpon pa se je spremenil v kaos. Približno 15 kilometrov pred ciljem, ko se je karavana približevala vrhu vzpona na Col de Mont-Louis, se je nad njo razbesnelo neurje. Debela toča je začela prekrivati cesto, razmere pa so v hipu postale prenevarne za nadaljevanje dirke.

V ospredje je stopil Tadej Pogačar. Nosilec rdeče majice je kot neformalni »patron« glavnine upočasnil ritem, dvignil roko in kolesarjem pokazal, naj zapustijo traso ter poiščejo zavetje. Organizatorji so etapo kmalu zatem odpovedali; zmagovalca ni bilo, odpovedana je bila tudi podelitev na cilju.