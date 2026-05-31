Hudič ima v Emiratih mlade, Pogačarjev pomočnik res nima sreče

Ekvadorec Jhonatan Narváez je moral predčasno končati nastop na Giru d’Italia, potem ko je po 18. etapi padel na poti do ekipnega avtobusa. Kolesar UAE Team Emirates XRG je bil eden glavnih kandidatov v boju za ciklamno majico najboljšega po točkah, na letošnji dirki je dobil tri etape, za Paulom Magnierjem pa je zaostajal ulovljivih 37 točk, sploh ob dejstvu, da je Narvaez dovolj dober na vzponih, da bi lahko ujel ubežno skupino v 19. ali 20. etapi.

Športni direktor ekipe Manuele Mori je za BiciSport pojasnil, da se je nesreča zgodila po etapi v Pieve di Soligo. »Jhonatan je bil nekoliko raztresen in je med vračanjem do avtobusov gledal v svoj računalnik. Avtobus pred njim je zavrl, tega ni opazil in sledil je trk,« je povedal Mori. Sprva poškodba ni delovala resno. »Videti je bilo, da gre le za nekaj krčev v vratu in hrbtu, takšnih, ki pridejo po udarcu.«

Narváez je naslednji dan začel 19. etapo, a je po približno 20 kilometrih odstopil. »Trpel je že od starta. Mislim, da deloma zaradi vročine in napora. Začel je krvaveti iz nosu, vrtelo se mu je, verjetno ga je bilo tudi nekoliko strah, zato smo se skupaj z zdravniki na dirki odločili, da ga ustavimo,« je razložil Mori.

Narvaez je dragoceni član v moštvu Tadeja Pogačarja. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Za UAE je bil to nov udarec na Giru, saj so zaradi padcev ostali že brez Adama Yatesa, Marca Solerja in Jaya Vina. V zadnji del dirke so vstopili le še s štirimi kolesarji. »Zelo sem razočaran in potrt, ker mu je bilo za majico res mar. Vsak dan se je boril, da bi ciklamno majico pripeljal domov. Vsi smo bili razočarani, a zdravje je pomembnejše,« je dodal Mori. O Narváezovem nastopu na Touru še niso sprejeli odločitve: »Ne vem še. Joxean Matxin in strokovni štab se bodo odločili pozneje. Zagotovo pa bo po nekaj počitka pripravljen za vrnitev.«