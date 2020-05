Hvastija: Posledice bodo dolgotrajne

Od danes na jutri ne gre z ničle

Martin Hvastija meni, da novi odlok ne bo prinesel večjih novosti pri vadbi kolesarjev. FOTO: Jože Suhadolnik

Pobožne želje mednarodne zveze

Ljubljana – Pri Kolesarski zvezi Slovenije (KZS) so se odzvali na odlok o oživitvi tekmovalnega športa v Sloveniji. Podpredsednik zvezeje dejal, da v kolesarstvu zaradi tega ne pričakuje bistvenih sprememb, priznava pa, da utegnejo biti posledice za kolesarstvo dolgotrajne.»Individualni treningi so bili že tako dovoljeni. Ker je pod določenimi pogoji dovoljena tudi izvedba tekmovanj na državni ravni, je to edina sprememba, za zdaj pa za nas položaj ni pretirano drugačen kot v zadnjih dveh mesecih,« je odlok vlade komentiral nekdanji kolesar in zdajšnji funkcionar KZS.Težko napoveduje, koliko tekmovalnih aktivnosti bi lahko v tej sezoni sploh videli na slovenskih tleh. »Jutri se bo sestal odbor za cestno kolesarstvo, tako da bo na kupu več pametnih glav in bomo mogoče izvedeli kaj več. Ne odločamo pa mi, zato bomo težko povedali kaj novega,« poudarja podpredsednik KZS, ki upa, da bo položaj boljši čez 14 dni, kot so si vlada in pristojni organi pustili časa za nadaljnje rahljanje ukrepov na področju športa.»Tudi če se bo vse sprostilo, od danes na jutri ne moremo vsega kar zagnati iz ničle in delati naprej, kot da nič ni bilo. Sponzorji odpovedujejo pokroviteljstvo prireditvam, ljudje se bojijo, tako da bodo posledice kar dolgotrajne,« pravi Hvastija, ki upa na vrnitev v stare tirnice.»Ko bodo vsi ti ukrepi sproščeni do te mere, kot so bili pred nastopom koronavirusa, potem bomo zadovoljni, prej pa ne,« je poudaril Hvastija. KZS je po njegovih besedah sodelovala pri smernicah za zagon slovenskega športa, ki jih je na vlado naslovil Olimpijski komite Slovenije, a nad današnjim odlokom vlade in navdušen.»Zdaj je prišlo ven to, kar pač je. Za naš šport ni nobenih specifik, zato tega ne bomo dodatno interpretirali. Vsak naj prebere, kaj je napisala vlada oziroma sekretariat za šport, in to interpretira sam,« je še dodal Hvastija, ki je bil ob premiku na mednarodno sceno kritičen tudi do sestave prilagojenega koledarja Mednarodne kolesarske zveze.»To so samo želje, da bi vse stlačili v štiri mesece. Delali so seveda le program za najvišjo raven, drugega se niso niti dotikali. Pustili so nabor dirk nižjega ranga, ki so bile že sicer v tistem delu koledarja brez upoštevanja česarkoli. Kar zadeva pro tour, menim, da bo težko izvedljiv,« pravi Hvastija, ki medtem čaka na potrditev koledarja za nižjo raven, ki bo po njegovih besedah objavljen 20. t. m..