FOTO:Hvastija: Roglič je že pokazal, kam kdo sodi

AFP Geraint Thomas (levo) in Chris Froome bosta izpustila letošnji Tour de France. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

AFP Primož Roglič in Egan Bernal se bosta, kot kaže, na Touru udarila kot nesporna kapetana svojih ekip. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Ineos potrebuje drugačen pristop

Suhadolnik Jože Martin Hvastija pravi, da Froome in Thomas v dveh tednih ne bi mogla dovolj izboljšati ravni pripravljenosti, ki sta jo pokazala na generalki za Tour. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

- Dvoboj Ineosa in Jumba Visme, ki pokata od kolesarske moči in zvezdniških imen, bi moral biti leitmotiv letošnjega Toura.na eni strani, na drugi pa. To je bila napoved spektakla za kolesarske sladokusce in za obe zasedbi preizkus strategije treh na papirju enakovrednih kapetanov. A papir prenese več kot cesta.Z nje je še pred štartom 29. t. m. v Nici odneslo zamisel o vodoravni hierarhiji, ki bi se v navpično spremenila med dirko, ko bi prve ključne preizkušnje izluščile, kdo je najmočnejši in ima največ možnosti za zmago.Prvi so se »triumviratu« odpovedali pri Ineosu, pri katerem so oznanili osmerico za Tour, v kateri so ob branilcu lanske zmage Bernalu še. Froome, štirikratni šampion Toura, in predlanski zmagovalec Thomas letos na »francoski pentlji« ne bosta ne Bernalova sokapetana ne pomočnika.Thomas bo kapetan na Giru, Froome pa na Vuelti, je sporočil direktor Ineosa. So odločitvi botrovala trenja znotraj ekipe, težave pri tem, da bi se zmagovalci tritedenskih dirk iz različnih starostnih skupin podredili drug drugemu? Najavljeni odhod 35-letnega Frooma po tej sezoni k ekipi Israel Start Up Nation kaže na to, da so bili odnosi napeti, a se zdi, da je sodbo izrekla pripravljenost adutov Ineosa.Bernal na kriteriju Dauphiné ni bil kos brutalnim pospeškom Primoža Rogliča, a se je do odstopa pred 4. etapo (uradno težave s hrbtenico) vsaj do zadnjih kilometrov etap še držal slovenskega asa. Thomasu in Froomu je »goriva« zmanjkovalo že, ko bi morala opravljati pomočniške naloge.Kot kaže, je Froome dobro sprejel odločitev ekipe. »Nisem prepričan, da bi lahko na Touru opravil vse svoje naloge. Zame je Vuelta precej realnejši cilj,« se je Froome odpovedal možnosti, da bi se letos potegoval za peto zmago na Touru, s katero bi se na vrhu večne lestvice izenačil z»Izločitev Frooma in Thomasa je šokantna novica, po drugi strani pa pričakovana po tem, kar se jima je dogajalo na Dauphinéju. Nastop na Touru zanju nima smisla, v dveh tednih ne moreta dovolj izboljšati pripravljenosti. Ineos je v zadnjem desetletju prepričljivo zmagoval tudi na dirkah, kot so Pariz–Nica in kriterij Dauphiné. Znašel se je v nenavadnem položaju in potrebuje drugačen pristop. Tudi Bernala čaka še kar nekaj dela, Roglič ga je s svojo močjo na zadnjih dirkah bržčas dobro psihološko pretresel,« je potezo Ineosa komentiral naš nekdanji kolesar, ki se strinja z oceno, da tudi pri Jumbu Vismi ni ostalo veliko od strategije treh kapetanov, ne glede na to, ali bo Kruijswijk, ki si je pri padcu izpahnil ramo, nastopil ali ne.»Primož je že pokazal, kam kdo sodi. Upati je le, da posledice padca ne bodo preveč ovirale njegovih zadnjih priprav. Če gre le za odrgnine, po katerih bo okreval brez vnetja, bo vse v redu. Bolje pa je, da ni dirkal v zadnji etapi, saj je Tour precej pomembnejši od kriterija Dauphiné,« Hvastija upa, da Rogličevega naleta ne bo ustavil nesrečni padec.