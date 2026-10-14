Hvastija upa, da bo Roglič vztrajal, veseli se lačnega Pogačarja

»To je bila moja najboljša sezona doslej,« je bil stavek, s katerim je Tadej Pogačar (UAE) potegnil črto pod skorajda vsa tekmovalna leta, odkar je prestopil med profesionalce. Bržkone bi ga ponovil tudi te dni, če 29. avgusta med 8. etapo Vuelte ne bi pristal na tleh ter si pri tem zlomil ključnico in vratno vretence. Kljub temu je letos slavil kar 22 zmag in sezono 2026 končuje kot nedotakljivi vladar kolesarske karavane.

»Absolutno je bila to do padca njegova najboljša sezona. Kakšna bi bila, če bi jo dokončal, na žalost ne bomo vedeli nikoli,« je Pogačarjeve letošnje dosežke za Delo ocenil nekdanji slovenski profesionalec Martin Hvastija.