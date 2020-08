Ineos na Tour brez Frooma in Thomasa!

Ljubljana

AFP Chris Froome (spredaj) ne Touru ne bo rezal zraka Eganu Bernalu. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP



Brailsford: Tako bomo najbolj učinkoviti

bodo na Touru naši kapetani, če imaš na štartu najboljše kolesarje, imaš največ možnosti za zmago, so pri Ineosu zatrjevali vse od novembra lani, ko so predstavili traso »rumene pentlje«. Tik pred zdajci pa so obrnili ploščo. Deset dni pred začetkom dirke po Franciji v Nici so obelodanili svojo osmerico in v njej ni štirikratnega šampiona Toura Frooma in predlanskega zmagovalca Thomasa!Inoes, nekdanji Sky, ki se bo na letošnjem Touru imenoval Ineos Grenadiers (to je znamka terenskega vozila, ki ga proizvaja njihov glavni sponzor), se je tako vrnil k stari kolesarski logiki. Ekipa je najbolj učinkovita takrat, ko so vsi preostali kolesarji na voljo nespornemu kapetanu. In to bo tokrat Bernal, branilec lanske zmage na Touru, ki na kriteriju Dauphine minuli teden sicer ni bil kos izjemni moči, vendar je med kolesarji svoje ekipe vseeno pokazal največ.Pred 4. od petih etap je odstopil zaradi težav s hrbtom, vendar je takoj nadaljeval priprave za Tour in danes dočakal imenovanje ekipe, ki je najbolj po njegovi meri. Njegovi pomočniki na poti do Pariza, kjer bodo zmagovalca razglasili 20. septembra, bodoMedtem ko neuvrstitev Frooma ni tako presenetljiva, potem ko je že jasno, da po tej sezoni zapušča ekipo (pridružil se bo zasedbi Israel Start Up Nation), je večji šok, da v zasedbi ni tudi Thomasa. Britanska ekipa se je tako odpovedala svojima največjima domačima adutoma, ki pa sta na generalki za Tour očitno pokazala preslabo pripravljenost.Oba bosta sicer letos še dobila priložnost, da se izkažeta kot kapetana. Thomas bo Ineosovo ekipo namesto predvidenega Carapaza vodil na Giru, Froome se bo od ekipe, s katero je v zadnjem desetletju pisal kolesarsko zgodovino, poslovil kot kapetan na Vuelti.»Egan bo spet meril na rumeno majico v Franciji, zelo pa smo veseli tudi tega, da bo lanski zmagovalec Gira Richard Carapaz doživel ognjeni krst na Touru. Geraint se bo posvetil Giru in svoji zmagi na Touru poskušal dodati še eno lovoriko na tritedenskih dirkah. Chris pa bo meril na Vuelto. On je legenda našega športa, pravi šampion, ki je pokazal izjemno odločnost in trdoživost, da se je vrnil po lanskem hudem padcu. Želimo si ga podpreti pri cilju, da zmaga na še eni veliki dirki, osredotočenje na Vuelto pa mu daje nekaj več časa pri vračanju na najvišjo raven,« je danes povedal direktor Ineosa»Zelo sem ponosen na to, da imamo v svoji ekipi številne zmagovalce tritedenskih dirk. Prepričan sem, da bodo zmagovali tudi v prihodnje. Izbira pravega kapetana za pravo dirko in s pravo podporno ekipo je ključnega pomena za uspeh. Analizirati smo morali vse najnovejše informacije, da bomo brez dvomov v najboljšem možnem položaju ter da bo naša ekipa v naslednjih mesecih kar se da učinkovita,« je o selekciji še povedal Brailsford.Britanski strokovnjak je prepričan, da Frooma in Thomasa v Franciji letos ne bodo preveč pogrešali: »Podrobno smo analizirali, kako lahko pridemo do zmage na Touru. Imamo ekipo, polno strasti, ki jo združuje skupni cilj in je pripravljena, da izpolni svojo nalogo.«