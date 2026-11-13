Ineos že kuje načrt za čas po Pogačarju: Na neki točki bo nehal

Čeprav je tekmovalno kolo že postavil v kot, se Geraint Thomas še vedno ukvarja z istim težkim, če ne skoraj nerešljivim vprašanjem, s katerim se je spopadal tudi v zadnjih letih kariere: kako se približati Tadeju Pogačarju.

Zmagovalec Toura iz leta 2018 se je po koncu kariere preselil v vodstvo Ineosa, kjer je pred kratkim sklenil svojo prvo polno sezono v vlogi direktorja dirkanja. Ena njegovih glavnih nalog je nekdanjo najuspešnejšo ekipo na največjih dirkah znova približati samemu vrhu.

Merilo pa je jasno. Pogačar.

Thomas je v pogovoru za Velora Cycling poudaril, da se Ineos kljub temu, da slovenski šampion še naprej premika meje, ne sme preprosto sprijazniti z vlogo zasledovalca.

»Moraš biti boljši«

»To ekipi ves čas govorim. Ni pomembno, ali si blizu svojega najboljšega rezultata ali pa dosegaš enake številke kot lani. Moraš biti boljši. Ves čas si moraš prizadevati za več in več. Tudi sam sem bil vedno takšen,« je povedal Thomas.

Valižan je tudi v zadnjih letih kariere še izboljševal nekatere svoje številke. Še leta 2024, ko je pri 38 letih osvojil tretje mesto na Giru, je po lastnih besedah na določenih področjih dosegal najboljše vrednosti kariere.

Enako željo po napredku in lakoto po uspehih želi zdaj vzbuditi tudi pri kolesarjih Ineosa.

»Mislim, da moramo vedno verjeti in si ves čas prizadevati, da bi bili najboljši. Mislim, da se Pogi lahko še naprej izboljšuje. Toda zakaj se ne bi mogli tudi vsi drugi? In kdo ve, koliko boljši lahko še postanejo?«

Ineos ne želi zgolj čakati na konec Pogačarjeve ere

Thomas se seveda zaveda, kako zahtevna naloga je že približati se Pogačarju, kaj šele ga zares izzvati.

»Ko pogledaš prihodnje leto, si seveda misliš, da bo težko. Toda če bi razmišljali samo tako, bi lahko vsi kar nehali. Verjeti moraš, da lahko nekaj zgradiš, vedno pa bo tam nekdo, ki ga bo treba premagati.«

Pri Ineosu zato ne želijo zgolj čakati, da se Pogačarjeva prevlada nekoč konča. Ekipo želijo postopoma pripeljati do točke, ko bi mu lahko resno konkurirala, dokler bo Slovenec še na najvišji ravni, hkrati pa želijo biti pripravljeni prevzeti primat, če bi njegova forma upadla.

»Na neki točki bo nehal. Mi pa želimo biti v položaju, da bomo zraven oziroma konkurenčni že takrat, ko bo še vedno konkurenčen. Ko se bo enkrat ustavil, pa želimo biti pripravljeni, da prevzamemo njegovo mesto,« je dejal Thomas.

Iz kolesarja v človeka, ki mora sprejemati odločitve

Prehod iz kolesarske v vodstveno vlogo za 40-letnega Valižana sicer ni bil zgolj pozitiven. Kot je sam dejal, ga najbolj muči prav sprememba v razmerju moči. Še pred dobrim letom je bil s številnimi kolesarji in športnimi direktorji ekipni kolega, danes pa je eden tistih, ki mora o njih sprejemati odločitve.

»Najtežje mi je to, da sem še vedno prijatelj s številnimi kolesarji, nekaterimi fanti ali športnimi direktorji. Ko se kaj dogaja, pa z njimi ne morem govoriti – čeprav sem prej lahko – je občutek nekako tak: 'Prekleto, temu človeku se pa ne morem odpreti.'

Če me kaj teži, se sprašujem: 'Na koga se lahko zdaj obrnem?' Zdi se, da se krog ljudi, s katerimi se lahko pogovarjaš, vse bolj oži, višje ko prideš,« je sklenil.