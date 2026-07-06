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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Iniesta meri na naslov svetovnega prvaka in etapo na Touru

Nekdanji nogometni zvezdnik Tour de France spremlja kot solastnik ekipe NSN.
Andres Iniesta je v Barceloni podpiral svojo kolesarsko ekipo. FOTO: Gongora/Reuters
Galerija
Andres Iniesta je v Barceloni podpiral svojo kolesarsko ekipo. FOTO: Gongora/Reuters
Miha Hočevar
6. 7. 2026 | 05:00
4:39
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Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel niso edini športni zvezdniki na dirki po Franciji, ki se je začela v Barceloni. Tu je tudi Andres Iniesta, ki je za špansko nogometno reprezentanco v finalu SP leta 2010 v Južni Afriki proti Nizozemski zabil odločilni gol v podaljšku. V katalonski metropoli kolesarjev ne spremlja le zaradi tega, ker je tu preživel večji del kariere, temveč ker je solastnik ekipe NSN.

»Kolesarstvo je nekaj, s čimer sem odraščal že od majhnega, še posebej poleti, ko sem v času Miguela Induraina spremljal dirko po Franciji. To je najbolj spektakularen dogodek v kolesarstvu, zato je priložnost, da sem njegov del, izjemna,« je novinarjem, zbranim na predstavitvi moštva NSN, pred štartom Toura povedal 42-letni Iniesta.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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