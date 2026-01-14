Pogačar bo kraljeval, ločena Roglič in Evenepoel brez možnosti

Najbolj zagreti kolesarski navdušenci že odštevajo dneve do 20. januarja, ko bodo v Avstraliji odprli svetovno serijo. Na štartu v deželi tam spodaj je pričakovati tudi Žaka Eržena (Bahrain Victorious) in Gala Glivarja (Alpecin Premier Tech), dva od desetih Slovencev na najvišji tekmovalni ravni v letu 2026, pred katerim je bila prestopna tržnica vroča kot že dolgo ne. A kljub temu Luka Mezgec (Jayco Alula), za katerega bo to poslovilno leto od karavane, ne pričakuje revolucije.

Čeprav je bil kar devet let njegov moštveni kolega, pa je tudi njega presenetila minuli teden najavljena upokojitev Simona Yatesa. »Zelo zanimiva in nepričakovana poteza, saj smo ga decembra še videli na pripravah. Kolikor ga poznam, mu ni veliko do denarja. To se je potrdilo, saj bi imel po lanski izjemni sezoni z zmago na Giru letos najvišjo pogodbo doslej. Pri Vismi Lease a Bike sicer ni prvič prišlo do nenadne upokojitve. To je storil tudi Tom Dumoulin. Morda so v tem moštvu res takšni špartanci, da te lahko v eni sezoni mentalno uničijo s svojim programom treninga in pristopu k prehrani. Morda se je zato lažje odločil, da konča na vrhu. Ozadja ne poznam, je pa večkrat v preteklosti dejal, da ne bo imel dolge kariere,« je še povedal Mezgec.