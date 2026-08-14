Mehiški fenomen, ki dirka kot Pogačar

Še pred dvema letoma je bil Isaac del Toro zunaj kolesarskih krogov skoraj neznano ime. Danes 22-letni Mehičan velja za enega izmed največjih talentov svetovnega kolesarstva, po letošnji dirki po Franciji, kjer je s pomočjo Tadeja Pogačarja končal kot tretji, pa ga mnogi že uvrščajo med prihodnje favorite za skupno zmago. Njegova ekipa UAE Emirates ga namreč daljnoročno ne vidi zgolj kot pomočnika, saj je dokazal, da se lahko na tritedenskih dirkah bori tudi za zmago.

Njegov vzpon na sam vrh kolesarstva je bil izjemno hiter. Ko je kot naslednji veleup lanskega januarja prvič nastopil v svetovni seriji, je na dirki Tour Down Under v Avstraliji potreboval le dva dni, da je prvič zmagal. Nekdanji avstralski šampion Robbie McEwen je njegov napad že takrat opisal kot »pogačarjevski«, saj je spominjal na drzne in nepričakovane akcije slovenskega šampiona. Del Toro je dirko končal na tretjem mestu skupnega seštevka in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.