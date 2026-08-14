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Kolesarstvo

Mehiški fenomen, ki dirka kot Pogačar

Isaac del Toro se je med Tourom prikupil številnim navijačem, s Tadejem Pogačarjem pa je spletel prijateljsko vez.
Isaac del Toro se je Tadeju Pogačarju za pomoč zahvalil z udeležbo na njegovem kriteriju. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Isaac del Toro se je Tadeju Pogačarju za pomoč zahvalil z udeležbo na njegovem kriteriju. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Matic Rupnik
14. 8. 2026 | 05:00
4:46
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Še pred dvema letoma je bil Isaac del Toro zunaj kolesarskih krogov skoraj neznano ime. Danes 22-letni Mehičan velja za enega izmed največjih talentov svetovnega kolesarstva, po letošnji dirki po Franciji, kjer je s pomočjo Tadeja Pogačarja končal kot tretji, pa ga mnogi že uvrščajo med prihodnje favorite za skupno zmago. Njegova ekipa UAE Emirates ga namreč daljnoročno ne vidi zgolj kot pomočnika, saj je dokazal, da se lahko na tritedenskih dirkah bori tudi za zmago.

Njegov vzpon na sam vrh kolesarstva je bil izjemno hiter. Ko je kot naslednji veleup lanskega januarja prvič nastopil v svetovni seriji, je na dirki Tour Down Under v Avstraliji potreboval le dva dni, da je prvič zmagal. Nekdanji avstralski šampion Robbie McEwen je njegov napad že takrat opisal kot »pogačarjevski«, saj je spominjal na drzne in nepričakovane akcije slovenskega šampiona. Del Toro je dirko končal na tretjem mestu skupnega seštevka in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

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Tour de FranceTourTour 2026dirka po FrancijiIsaac del Toro

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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