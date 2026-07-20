Isaac del Toro je raje padel, da ne bi ogrozil Pogačarja

Ekipa UAE Emirates je na letošnji kolesarski dirki po Franciji resda najmočnejša, a hkrati tudi najbolj povezana. O tem govorijo besede Isaaca del Tora po nedeljski 15. etapi dirke po Franciji. Ko je grdo padel Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki si je zlomil ključnico in odstopil, je mladi Mehičan zavestno padel tudi sam, da ne bi ogrozil kapetana Tadeja Pogačarja. V tretjem tednu nas sicer čaka srdit boj za mesta na odru za zmagovalce, ki se jutri začenja z vožnjo na čas. »Moral sem se odločiti, ali padem sam, ali pa trčim v Tadeja. Zato sem se odločil, da bom padel sam,« je dejal 22-letni Mehičan, ki tako le še dokazuje, kako izjemno kemijo imata s Pogačarjem. Slovenec mu je naposled v 15. etapi celo pomagal v boju za etapno zmago, a na Plateau de Solaisonu je Mehičan ...