Pogačar in del Toro sta spisala zgodbo, kakršne kolesarstvo še ni videlo

Mehiški zvezdnik Isaac del Toro je tik pred največjim uspehom v svoji karieri. Po zahtevni alpski etapi, še drugič se je rumena karavana povzpela do Alpe d'Hueza, je ohranil tretje mesto v skupnem seštevku dirke po Franciji. Tako bo danes na Elizejske poljane pripeljal belo majico, hkrati pa bo prvič v svoji karieri stopil na stopničke dirke vseh dirk. A to bi mu težko uspelo brez najboljšega pomočnika, kar jih je Tour kadarkoli videl. Preprosto noro je bilo, ko je na zadnjem vzponu kraljevske etape daleč najboljši kolesar na svetu in nosilec rumene majice pomagal svojemu mlajšemu in manj izkušenemu ekipnemu kolegu. Ko pa sta skupaj prišla na eno najbolj ikoničnih zaključnih ravnin v kolesarstvu in ko sta skupaj slavila kot bikca, pa smo šele videli, kako velik uspeh je uspel ekipi ...