Nič več besede Israel v ekipi Premier Tech, Adams se bo umaknil

Kolesarska ekipa Israel-Premier Tech bo od naslednje sezone iz svojega imena odstranila besedo Izrael. Ekipa je bila tarča napadov in obsodb med letošnjo Vuelto, kjer so potekali propalestinski protesti zaradi izraelskega genocida v Gazi.

Ekipa je sporočila, da je bilo zadnjih nekaj mesecev izjemno težko obdobje, vendar so prepoznali potrebo po spremembi. »Z neomajno zavezanostjo našim kolesarjem, osebju in cenjenim partnerjem smo se odločili, da ekipo preimenujemo in preoblikujemo ter se oddaljimo od trenutne izraelske identitete. V športu napredek pogosto zahteva žrtve in ta korak je bistven za zagotovitev prihodnosti ekipe,« so zapisali.

Med dirko po Španiji so propalestinski protestniki izražali nestrinjanje s sodelovanjem izraelske ekipe. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Moštvo Israel-Premier Tech, ki ima tudi štirikratnega zmagovalca Toura Chrisa Frooma, je registrirano v Izraelu in v lasti izraelsko-kanadskega nepremičninskega milijarderja Sylvana Adamsa. Ustanovljeno je bilo leta 2014 kot Israel Cycling Academy, od leta 2022 pa ga sponzorira kanadsko podjetje Premier Tech.

Adams bo v okviru sprememb odstopil od svoje vsakodnevne vloge in ne bo več govoril v imenu ekipe. Je tesno povezan z vlado Benjamina Netanjahuja in se ima za samooklicanega veleposlanika Izraela.

Ekipi so prejšnji konec tedna prepovedali nastop na dirki Giro dell'Emilia v Italiji. Svetovna kolesarska zveza UCI je sicer sporočila, da bo še naprej sprejemala izraelske športnike na svojih tekmovanjih.