  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Nič več besede Israel v ekipi Premier Tech, Adams se bo umaknil

    V naslednji sezoni bo ekipa Israel Premier Tech iz svojega imena odstranila ime države, ki izvaja genocid nad Palestinci v Gazi. Nujen korak za prihodnost.
    Ekipa bo iz imena odstranila besedo Israel. FOTO: Luca Bettini/AFP
    Galerija
    Ekipa bo iz imena odstranila besedo Israel. FOTO: Luca Bettini/AFP
    P. Z., STA
    7. 10. 2025 | 10:34
    7. 10. 2025 | 10:38
    2:02
    A+A-

    Kolesarska ekipa Israel-Premier Tech bo od naslednje sezone iz svojega imena odstranila besedo Izrael. Ekipa je bila tarča napadov in obsodb med letošnjo Vuelto, kjer so potekali propalestinski protesti zaradi izraelskega genocida v Gazi.

    image_alt
    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    Ekipa je sporočila, da je bilo zadnjih nekaj mesecev izjemno težko obdobje, vendar so prepoznali potrebo po spremembi. »Z neomajno zavezanostjo našim kolesarjem, osebju in cenjenim partnerjem smo se odločili, da ekipo preimenujemo in preoblikujemo ter se oddaljimo od trenutne izraelske identitete. V športu napredek pogosto zahteva žrtve in ta korak je bistven za zagotovitev prihodnosti ekipe,« so zapisali.

    Med dirko po Španiji so propalestinski protestniki izražali nestrinjanje s sodelovanjem izraelske ekipe. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Med dirko po Španiji so propalestinski protestniki izražali nestrinjanje s sodelovanjem izraelske ekipe. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Moštvo Israel-Premier Tech, ki ima tudi štirikratnega zmagovalca Toura Chrisa Frooma, je registrirano v Izraelu in v lasti izraelsko-kanadskega nepremičninskega milijarderja Sylvana Adamsa. Ustanovljeno je bilo leta 2014 kot Israel Cycling Academy, od leta 2022 pa ga sponzorira kanadsko podjetje Premier Tech.

    image_alt
    Jezni kolesarji na Vuelti: To ni bil protest, to je bil organiziran kriminal

    Adams bo v okviru sprememb odstopil od svoje vsakodnevne vloge in ne bo več govoril v imenu ekipe. Je tesno povezan z vlado Benjamina Netanjahuja in se ima za samooklicanega veleposlanika Izraela.

    Ekipi so prejšnji konec tedna prepovedali nastop na dirki Giro dell'Emilia v Italiji. Svetovna kolesarska zveza UCI je sicer sporočila, da bo še naprej sprejemala izraelske športnike na svojih tekmovanjih.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Protesti v podporo Palestini

    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    Različna družbena področja – od športa do umetnosti in gospodarstva – postajajo prizorišče odpora proti genocidu v Gazi.
    Gašper Završnik, Jure Kosec 20. 9. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prepoved nastopa

    Po Emiliji Romanji brez izraelske ekipe

    Organizatorji enodnevne kolesarske dirke po Emiliji Romanji, ki bo 4. oktobra, so zaradi varnosti prepovedali nastop ekipe Israel-Premier Tech.
    28. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Israel Premier Tech

    Israel Premier Tech: odhod partnerjev ali nova zastava in ime moštva

    Moštvo Israel Premier Tech je bilo tarča protestnikov na Vuelti, ob koncu sezone so se Izraelcem uprli tudi glavni sponzorji.
    Nejc Grilc 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta a Espana

    Španski zvezdnik: Ne vem, zakaj se UCI spreneveda, v Gazi se dogaja genocid

    Eden glavnih španskih kolesarskih zvezdnikov Pello Bilbao je bil po Vuelti oster do mednarodne zveze, ki proti ekipi Israel Premier Tech ne želi uvesti sankcij.
    21. 9. 2025 | 14:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po dirki kariere bela majica z Izraelci noče več imeti opravka

    Prireditelji Vuelte so odgovornost za ukrepanje preložili na ramena mednarodne zveze. Medtem je Matthew Riccitello objavil, da odhaja k ekipi Decathlon.
    Nejc Grilc 16. 9. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vuelta

    Po izgredih v Madridu je Sánchez pozval k izključitvi Izraela s tekmovanj

    Vlada v Madridu naj bi preklicala skoraj 700 milijonov evrov vreden obrambni posel za izraelske raketomete podjetja Elbit Systems.
    16. 9. 2025 | 06:46
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Jezni kolesarji na Vuelti: To ni bil protest, to je bil organiziran kriminal

    Po odpovedi zadnje etape dirke po Španiji je bilo veliko kolesarjev precej razočaranih. Ekipe so zvečer na parkirišču kar same organizirale podelitev nagrad.
    Matic Rupnik 15. 9. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Jonas Vingegaard: To se ne bi smelo zgoditi

    Po skrajšani etapi dirke po Španiji se je odzval Jonas Vingegaard, ki je bil razočaran, saj mu ni uspelo zaključiti dobre pomoči ekipe.
    Matic Rupnik 9. 9. 2025 | 19:49
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Israel Premier TechVueltaizrael-Palestina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrla kraljica erotičnih romanov

    Jilly Cooper se je poklonila tudi njena prijateljica kraljica Camilla.
    7. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljanski maraton

    Na 42-kilometrskem teku rekordno število prijav, več kot polovica iz tujine

    Vsega skupaj se je prijavilo 19.379 tekačev, največ za desetkilometrsko preizkušnjo. Za več kot četrtino več prijav kot lani.
    7. 10. 2025 | 13:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo