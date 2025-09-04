Izraelska ekipa: Ne bomo se umaknili z Vuelte

Izraelska kolesarska ekipa Israel-Premier Tech je sporočila, da bi umik z letošnje Vuelte »postavil nevaren precedens v kolesarskem športu«, potem ko so propalestinski protesti v sredo prekinili 11. etapo dirke. Zaradi protestnikov na ciljni črti v Bilbau v sredini etape ni bil razglašen zmagovalec. Israel-Premier Tech je bil tarča protestov tudi med ekipnim kronometrom prejšnji teden, pojavili pa so se namigi, da bi nekateri člani glavnine želeli, da se ekipa umakne z dirke.

Po 11. etapi pa je Israel-Premier Tech obljubil, da bo nadaljeval. »Israel-Premier Tech je profesionalna kolesarska ekipa,« so zapisali v izjavi. »Kot taka ostaja zavezana nadaljevanju dirkanja na Vuelti. Vsako drugačno ravnanje bi postavilo nevaren precedens v kolesarskem športu, ne le za Israel-Premier Tech, temveč za vse ekipe.«

Kolesarji so bili prikrajšani za ciljni šprint. FOTO: Pankra Nieto/ Reuters

»Israel-Premier Tech je večkrat izrazil spoštovanje do pravice vsakogar do protesta, dokler ti protesti ostajajo mirni in ne ogrožajo varnosti glavnine. Organizacija dirke in policija se po najboljših močeh trudita ustvariti varno okolje, za kar je ekipa še posebej hvaležna,« so zapisali v izraelskem moštvu.

»Vendar je bilo vedenje protestnikov v Bilbau ne le nevarno, ampak tudi kontraproduktivno za njihovo stvar in je prikrajšalo baskovske kolesarske navijače, ene najboljših kolesarskih navijačev na svetu, za ciljni finiš, ki so si ga zaslužili. Zahvaljujemo se organizatorjem dirke in Mednarodni kolesarski zvezi za njihovo nadaljnjo podporo in sodelovanje, pa tudi ekipam in kolesarjem, ki so izrazili svojo podporo tako javno kot zasebno, ter seveda našim navijačem,« se je na incident odzvala ekipa.