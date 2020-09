Italija slavi, Tratnik benti

Imola

AFP Filippo Ganna je slavil zmago na domačih cestah. FOTO: Marco Bertorello/AFP

- Moška vožnja na čas se je razpletla sanjsko za gostitelje kolesarskega SP v Imoli. Izjemno zmago je slavil Italijan, ki je na 31,7 km dolgi progi za 26 sekund ugnal Belgijca, enega od najmočnejših pomočnikovna Touru.Bron je osvojil Švicar, svetovni prvak zadnjih dveh let Avstralecpa je to po zmogel na 5. mesto.Posebej dobre volje pa v cilju ni bil tudi edini slovenski tekmovalec, ki mu je ponagajala oprema. Na polovici poti se mu je zlomila opora za roko na krmilu, kar je močno oviralo njegovo vožnjo, zasedel je 24. mesto z zaostankom 2:24. »Do polovice je šlo kar dobro, bil sem zadovoljen, nato pa sem naletel na luknjo na cesti, zlomil se mi je naslon za roko, desne roke nisem več mogel držati v pravem položaju. Hitrosti so bile zelo visoke, z vetrom v hrbet je šlo 65 km/h, bilo me je strah, da bi padel, zato nisem več mogel ujeti pravega ritma,« se je pridušal 30-letni Idrijčan, ki ga v nedeljo čaka še nastop na cestni dirki.